.-Benzema está en el ojo del huracán del madridismo tras el Clásico del pasado 23 de diciembre. La falta de gol del francés y su actitud apática ha provocado el enfado de la afición blanca que no duda en pitar a Benzema siempre que puede. El delantero tiene la plena confianza de Zidane hasta el punto que no quiere otro delantero en el mercado de enero que le pueda hacer competencia a Benzema.El entrenador del Real Madrid ya le ha dicho a Florentino Pérez que no quiere a nadie en el mes de enero. El club considera que un"nueve? es prioritario para afrontar la segunda parte de la temporada, pero Zidane no lo considera así. El técnico considera bien cubierta esa posición con Benzema y Borja Mayoral y confía ciegamente en la recuperación de Bale, el gran fichaje invernal desde el punto de vista del técnico.Zidane también ha dicho que"no? a la llegada de un central, otra de las posiciones que el club considera que se deben reforzar. Y por si él fuera, tampoco llegaría Kepa , pero ahí poco puede hacer porque todo indica que el Real Madrid ya tiene muy adelantado el fichaje del meta del Athletic que llegaría en enero.La posición del entrenador del Real Madrid es muy clara en el asunto de fichajes en enero: no quiere a nadie más. El club, por su parte, sí que considera necesaria la llegada de jugadores y habrá que ver cómo acaba este asunto. De momento, el mensaje que ha mandado la entidad blanca es que en el mercado de invierno sólo llegará Kepa, pero habrá que ver cómo va el equipo en el mes de enero. Si va bien, no llegarán fichajes, salvo Kepa, pero si va mal, no hay que descartar la llegada de uno o dos jugadores, uno de ellos un delantero.