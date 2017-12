VENEZUELA: Padrino L?pez: Los militares no queremos gobernar, queremos trabajar con el pueblo

El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López indicó que la situación económica que atraviesa el país " no es responsabilidad nada más del vicepresidente económico Wilmer Castro Soteldo que lleva toda el área de la economía" .Consideró que "es un asunto de abordaje integral", razón por la cual, rechazó que un sector del país "ha querido dejar ver a nivel internacional que los militares somos los que gobernamos este país y no, nosotros no queremos gobierno" . (Lea también: Datanalisis espera que elecciones presidenciales se realicen en 2018 )"Nosotros queremos trabajo junto al pueblo. Se trata de un tema de unión cívico militar, ahí está la principal fortaleza donde debemos seguir trabajando", aseveró.