Definitivamente todo lo que nos ofrece Disney nos encanta, la magia, el amor, los sueños y que todo es posible. Pero qué pasará ahora que compro Fox. ¿Qué nueva serie creará? ¿Qué películas hará? Estas y muchas dudas vienen a nuestra mente, sin embargo, no podemos dejar a un lado las cosas que seguro nos gustaría ver ahora que Disney compro Fox .Aunque aún es demasiado pronto para saber todos los planes que la empresa del ratón tiene planeado para el enorme catálogo de contenido de Fox, decidimos darles algunas ideas que a todos nos gustaría ver luego de esta increíble fusión ¿Listos para conocerlas?Una parque de diversiones de los héroes de MarvelFoto: thehappening ¿Te imaginas un parque de diversiones en donde solamente hubieran cosas de súper héroes y todos sus poderes estuvieran prácticamente disponibles? Ahora que Disney posee todos los derechos de los protagonistas de Marvel, nos encantaría disfrutar un lugar 100% exclusivo de estos personajes.El castillo de AnastasiaFoto: thehappening Seguramente si estás leyendo esta nota eres una de las miles de seguidoras de Anastasia a quien consideran su princesa favorita. Por si no sabías, la princesa rusa no formaba parte del exclusivo squad de princesas de Disney (hasta la semana pasada) y ahora que es parte de la familia sería increíble ver un o un relanzamiento de la fascinante historia.La ciudad de los SimpsonFoto: thehappening No importa la edad que tengas, los Simpson son y siempre serán un programa emblemático de la historia de la televisión. Ahora que forma parte de la empresa de Mickey Mouse, ¿te imaginas que la famosa caricatura tuviera su propia ciudad en donde los lugares emblemáticos de su historia estuvieran disponibles para millones de personas alrededor del mundo y pudieras visitar la casa de Homero y su familia?montaña rusa de"La Era de Hielo?Foto: thehappening Otro clásico que ha marcado la historia del cine infantil fue la"Era de Hielo? la saga que con sus tres películas logró conquistar el corazón de adultos y niños. Hoy se convirtió en uno de los nuevos integrantes de la familia de Disney y con la influencia que esto provoca sería increíble poder disfrutar una montaña rusa en donde el coche fuera la avellana y la ardilla nos persiguiera.