Aunque Yulimar Rojas nació en Caracas, el estado Anzoátegui ha tenido y tiene para ella un significado especial. No en vano fue esa la entidad del oriente venezolano en la que vivió casi toda su vida y donde, desde un hogar muy humilde, soñó que llegaría a ser una de las mejores atletas del mundo.Con mucha disciplina y constancia, ese sueño de Yulimar se hizo realidad, y esto le ha permitido llevar el nombre de Venezuela hasta lo más alto.Durante su carrera deportiva, 2017 ha sido uno de sus mejores años tras haberse coronado campeona del Mundial de Atletismo, disputado en agosto en Londres, Inglaterra A pesar de ostentar este importante título, Yulimar no ha perdido su humildad y ese es el mensaje que la campeona trata de transmitir a las nuevas generaciones, no solo a través de medios de comunicación, sino desde sus redes sociales En uno de sus más recientes mensajes, publicado en su usuario en Instagram, Yulimar compartió parte de la letra de la conocida gaita Mi Ranchito, del compositor venezolano Ricardo Portillo."Nunca te rindas, lucha por tus sueños, no pares, no desistas, no te rindas y nunca permitas que destruyan tus deseos y objetivos. Aférrate a ellos y llegarás muy lejos", escribió la atleta para acompañar el emotivo tema.Con apenas 22 años de edad, lo que hace posible para ella varios ciclos olímpicos, Yulimar suma los siguientes títulos:– Medalla de plata en los Juegos Olímpicos Río 2016.– Campeona del Mundial de Atletismo bajo techo, realizado en 2016 en Portland, Estados Unidos.– Campeona del Mundial de Altletismo, efectuado en agosto de este año en Londres.– Reconocida en noviembre de este año como la mejor atleta femenina de América.– También el mes pasado recibió el premio Estrella Emergente durante la ceremonia del atletismo mundial en Montecarlo, Mónaco.– Fue escogida en diciembre de este año, por más de 117 medios de comunicación del mundo, como la mejor atleta de la temporada, junto al beisbolista venezolano José Altuve.