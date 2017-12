/ .- El novato Leobaldo Piña no poseía las probabilidades a su favor en el enfrentamiento que tuvo contra Gregory Infante, consumado cerrador de Tiburones de La Guaira. Por su lozanía, fue advertido por Wilfredo Tovar mientras caminaba al cajón de bateo en el noveno inning , con las bases llenas, dos outs y con los Leones del Caracas abajo en la pizarra por una carrera."¡Hey!?, le llamó la atención Tovar, de acuerdo con el relato que le contó Piña a la transmisión de IVC."Tiene buen repertorio. Cuídate" El bisoño infielder no tardó mucho en verse apabullado por los envíos del taponero. Después de una bola, conectó un foul que denotó lentitud de su swing ante la velocidad de Infante, grandeliga de Medias Blancas de Chicago. El hecho se confirmó al abanicar perdidamente una recta a la altura del esternón.Pero Piña, cuyo nivel más alto es Doble A de Cardenales de San Luis, hizo los ajustes. Luego de estar en dos bolas y dos strikes, conectó una contundente línea por el medio del campo . La bola se adentró en el jardín central y paró su andadura en la pista de seguridad. Los tres hombres que estaban en circulación anotaron y el novato se apuntó un triple que decretó la victoria de Leones sobre Tiburones, 6 a 4, en el Estadio Universitario."Antes de ir a batear Yorvit (Torrealba, coach de banco de los melenudos) me dijo que no tratara de hacer mucho, que solo buscara dar un contacto?, dijo Piña que fue el responsable de que el Caracas le ganara la serie particular a La Guaira 5-4."Lo hice. No estaba pendiente de dar un jonrón ni nada de eso. Estoy preparado para seguir tomando las oportunidades que me ofrezca el equipo"El hit salvador de Piña le permitió a los capitalinos mantener vivas las esperanzas de quedar en el primer puesto de la tabla, aunque para eso deben ganar los dos encuentros que quedan y ligar que Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes no triunfen, de lo contrario la manada se tendrá que conformar con la tercera casilla.La ventaja que perdieron los salados en el inning final provenía de un cuadrangular de Danry Vásquez, como bateador emergente, en el séptimo episodio contra el zurdo Jim Patterson. El batazo produjo tres anotaciones.Edgmer Escalona y Luke Irvine, abridores del compromiso, tuvieron actuaciones tambaleantes. El primero aceptó un vuelacercas de tres carreras de Jesús Guzmán en el capítulo inicial, pero logró recuperarse para mantenerse en la lomita 6.0 innings y retirar a los últimos 16 hombres a los que se midió. Mientras que el iniciador caraquista dio cinco boletos en 4.0 tramos, y toleró una carrera en el tercer pasaje, producto de un sencillo de Luis Sardiñas.Por ser la víctima de la línea de Piña, Infante (0-1) cargó con la derrota. La victoria fue para el también grandeliga Miguel Socolovich (1-0) tras un trabajo de 2.0 actos pulcros.Desde el terreno Leones del Caracas anunció las contrataciones de los dominicanos Carlos Franco y César Puello. El primero es un infielder que saciará las necesidades en la antesala que padece el equipo desde la lesión del grandeliga Yandy Díaz, mientras que el segundo es un jardinero que ya reforzó a la manada la campaña pasada; entrará en el roster después de la partida del boricua Anthony García? En la nómina de la duodécima y última semana de la ronda regular entraron el lanzador Jim Patterson y el infielder Maikol González, recuperado después de sufrir una fractura en el antebrazo a principios de noviembre. Salieron Gregorio Petit, Juan Carlos Gutiérrez y Fernando Nieve, quienes volverán para la postemporada.El serpentinero David Kubiak pasó a la lista restrictiva de 14 días? El dominicano Manny Correa será el abridor de este miércoles contra Navegantes del Magallanes y Luis Díaz iniciará el encuentro del jueves contra Tigres de Aragua? Tiburones de La Guaira inscribió en el roster semanal al receptor Arvicent Pérez, los infielders Rony Cabrera y Rehiner Córdova, así como a los pitchers Jonathan Albaladejo y Edgmer Escalona. Fueron sustituidos los serpentineros Chris Rearick y Junior Guerra, los infielders Jorma Rodríguez y Heiker Meneses y el utility Ozney Guillén? No hay abridor anunciado para el choque de este miércoles contra Tigres, ni para la doble tanda del jueves versus Bravos de Margarita.Con infamación de Lvbp .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi