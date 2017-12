/ VIETNAM.- La iniciativa del vietnamita Nguyen Quoc Viet ha permitido el nacimiento de Ecasa (La Casa del Hispano), una asociación independiente que trata de impulsar los intercambios culturales, educativos y económicos entre hispanohablantes residentes en Vietnam.“Queremos conectar a toda la gente que vive en Vietnam y viene de España o Latinoamérica y a vietnamitas que hablen español o estén interesados en la cultura española. Queremos favorecer su encuentro, promover la cultura y facilitar oportunidades de negocio”, dice Nguyen Quoc Viet, creador del grupo.Tras pasar el año 2015 en Barcelona estudiando español y un curso de organización de eventos, Viet regresó a Vietnam enamorado de la cultura española, de la que hasta entonces no sabía demasiado, y se le ocurrió la idea de fundar un grupo que sirviera de punto de encuentro entre hispanófilos. “Al principio quería centrar el grupo solo en España, pero cuando fui a registrarlo al comité popular (equivalente del ayuntamiento) de Ho Chi Minh me propusieron ampliarlo a América Latina y me pareció una buena idea”, indica.En Ho Chi Minh, la ciudad más poblada del país con 13 millones de habitantes, existen centros culturales de Alemania, Francia o Reino Unido que cumplen esa función, pero no hay ninguno relacionado con la cultura hispana y las actividades promovidas por las embajadas son más frecuentes en Hanoi, la capital del país. Sus planes tomaron cuerpo el pasado junio, con la inscripción formal de Ecasa como asociación ante las autoridades locales y una fiesta de apertura que congregó a más de un centenar de personas.En su segundo evento organizado el pasado 16 de diciembre en el centro de la ciudad antes conocida como Saigón acudieron un centenar de personas, en su mayoría vietnamitas entusiastas de la cultura española que disfrutaron del espectáculo de música y baile y de tapas españolas, arepas colombianas, quesadillas mexicanas, vino argentino y pollo al estilo de Puerto Rico.También asistieron representantes consulares de Argentina, Chile, Cuba y El Salvador. “El objetivo de la fiesta era terminar el año ofreciendo una oportunidad de encuentro y de intercambio entre vietnamitas e hispanos”, manifiestó Viet.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi