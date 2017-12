/ Quizás uno de los Parque Nacionales más visitados y emblemáticos en Venezuela son los Médanos de Coro en el noroeste del país, esas imponentes y hermosas dunas que unen a través de un istmo a la Vela de Coro y a la ciudad de Coro con la Península de Paraguaná son realmente impresionantes y de un valor paisajístico extraordinario. Pero este sorprendente lugar es mucho más que las impresionantes montañas de arenas, allí encontrarás cuatro especies de manglares (rojo, negro, blanco y el de botoncillo), espinares, herbazales y parches de bosques xerófilos.Como en toda zona desértica o árida las especies vegetales son escasas, hasta los momentos se han reportados entre 58 a 62 especies vegetales. Igualmente su fauna es poco abundante, siendo lo más común entre los mamíferos el oso melero, el zorro común, el conejo de sabana y algunas especies de murciélagos. Entre los reptiles destacan los lagartos, iguanas, serpientes de cascabel que son muy peligrosas y algunas culebras de la familia Colubridae que no representan peligro al ser humano.Tomen sus recomendaciones, ya que es un ambiente árido y desértico la temperatura en las horas más calientes llega a 40° C y la arena de las dunas se calienta tanto que no se puede caminar descalzo. Vayan muy temprano entre las 6:30 y 9 am y luego en la tarde entre las 4:30 y 6:30 pm.Coro Desierto MedanosCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi