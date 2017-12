/ Mérida.- Desde hace tres semanas la carne y el pollo que le dan a los pacientes del Hospital Universitario de Los Andes (HULA) no llega a las neveras del centro asistencial porque Mercal y Pdval, encargados de suministrar los proteicos, no cumplen con su responsabilidad.Nuevamente las bandejas de comida de los pacientes solo tienen algunos alimentos como arroz, granos, plátanos, cambures verdes o frutas y la carne y el pollo brillan por su ausencia.La directora del HULA, Estrella Uzcátegui, denunció que desde hace tres semanas no es abastecido el hospital y la cantidad de kilos de carne y pollo que entregan Mercal y Pdval son tan pocos que no alcanzan para alimentar a la población interna en el centro asistencial.Uzcátegui reconoció que la alimentación de quienes permanecen en el HULA no es la ideal, sobre todo cuando el presupuesto aprobado para la alimentación de los pacientes es poco, al igual que los recursos que les asignan, los cuales son deficientes para atender todas las áreas de manera eficiente.El presupuesto requerido para el óptimo funcionamiento del hospital de Mérida durante el año 2018 es de 40 millardos de bolívares, cantidad de la cual el Gobierno nacional aprobó apenas 2 millardos de bolívares.A decir de la directora del centro de salud, la irrisoria cantidad de dinero representa un gasto de 14 bolívares por cama hospitalaria, "es decir, ni siquiera para un café".A estos dos millardos de bolívares se le suma un millardo de bolívares entregado por la gobernación de Mérida, cantidad que sigue siendo insuficiente para que el HULA atienda todas las necesidades de los pacientes.En ese sentido, Estrella Uzcátegui manifestó que el hospital no se puede sostener con el presupuesto aprobado, por lo que solicitó que el mismo se ajuste a la realidad, ya que para el año 2018 solo hubo un incremento de 800 mil bolívares, en comparación con el presupuesto del año que está por culminar.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi