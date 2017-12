/ Estos últimos días decembrinos del año 2017 se han visto protagonizados por la notable cantidad de protestas a nivel nacional y no precisamente convocadas por dirigencia opositora. Es curioso que dichas manifestaciones son de aquellos ciudadanos de parroquias populares denunciando la falta de alimentos prometida por el Gobierno venezolano.Entre el 1° y 20 de diciembre ocurrieron 32 protestas en el interior del país por falta de alimentos e incumplimiento de las promesas del bono navideño. Estados como: Sucre, Delta Amacuro, Anzoátegui y Monagas son algunos de los protagonistas de estas manifestaciones por hambre y descontento con la falta de cumplimiento de los compromisos del Estado.Las protestas por falta de gas, agua, recolección de basura y alimentos no se hicieron esperar en la ciudad como Maturín. Habitantes reclaman que no les llega el suministro de gas desde hace un mes. Nativos de La Voz del Río, en el Bajo Guarapiche señalan que la bomba que surte agua a la comunidad se daña frecuentemente. Ciudadanos cargan agua en tobos del río para realizar sus necesidades, por lo que esta no es apta para el consumo.En sectores de la ciudad de Caracas como: Catia, La Vega, La Urbina y en el distribuidor Metropolitano, vecinos se plantaron en medio de la calle reclamando la falta de comida y retrasos en la entrega de la caja CLAP navideña.Tucacas, Charallave, Cumaná, Cojedes, Ciudad Bolívar y Margarita también se reportaron protestas por el mismo motivo: falta de comida, la no llegada de la caja CLAP y el incumplimiento en la entrega del bono navideño. En Mérida, Guanare, Portuguesa y Táchira se han desarrollado protestas por la falta de gas doméstico y gasolina.Hay que resaltar que mencionadas manifestaciones son sinónimo de que se está colmando la conducta de pasividad del venezolano de estrato social bajo. El Gobierno venezolano sólo ofrece soluciones momentáneas pero no puede abarcar todas las parroquias y barriadas a nivel nacional, según los expertos.El venezolano de a pie, humilde y de estatus social bajo ve como segunda alternativa comprar sus alimentos a los bachaqueros, pero al constatarse que el poco ingreso no les alcanza para adquirir su comida en el mercado negro, este se empieza a impacientar y el hambre se transforma en protestas.En @ReporteYa seleccionamos algunas opiniones de nuestros destacados seguidores:El T.S.U en Tecnología Agrícola, El Agrónomo @bravoajs señala: "Eso solo sucede en un país en donde ellos engordan mientras el pobre se muere de hambre, así dice la canción de Alí Primera".Nuestro seguidor, Rafael @rafaelcoromoto informa: "Coman carnet de la patria con mucha humillación".El usuario, Carlos González @carlosunga11 señala: "La dignidad de algunos vale una bolsa de CLAP".La tuitera, Adelaida Sánchez @adelalitas comunica: "Que barato venden su dignidad y la libertad de Venezuela por un pernil, mientras muchos dejaron sus vidas por un cambio y nada más pedían una Venezuela libre".Nuestro seguidor, Cristian Crespo F. @cristiancrespoj comenta: "Protestas en varios lugares en Venezuela , Catia, Mérida, Barinas por falta de alimentos y por falta de gasolina (increíble)".El Usuario, Rub @Rub2014 expresa: "Si algo no pueden dejar de hacer si quieren ser libres, es protestar, de lo contrario… miren a Cuba, nadie protesta".Nuestra seguidora, Mariela @Mariella1811 escribe: "Esa gente van y le dan su caja Clap y se van derechito para su casa, a ellos no les importa un país próspero con oportunidades, solo les interesa sacar el hambre del día".El Periodista, César Batiz @CBatiz dice: "Lo más grave de las protestas por comida que ocurren en Venezuela es que es el resultado de la compra de votos el 10D, un delito electoral que estamos pasando por alto".El tuitero, Bernardo @canyamorco argumenta: "Protestas para comer pernil solo una noche. Yo quiero rescatar a Venezuela para si me da la gana comerlo todo el año y comprarlos con el fruto de mi trabajo honesto y no que un gobierno me lo ofrezca como un acto de "bondad" ¡Despierta!".Nuestro seguidor, Daniel Blanco @DanielBlancoPz indica: "¿Hay protestas en Venezuela ? Sí, pero los manifestantes no son opositores. Al contrario, son chavistas exigiendo los beneficios que les prometieron a cambio de su voto".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi