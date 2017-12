/ El diputado opositor de la Asamblea Nacional (AN), Richard Blanco, criticó este miércoles la inacción por parte de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) frente a los acontecimientos ocurridos en el país en los últimos días.Blanco, quien preside una nueva fracción opositora en el Parlamento llamada"16 de Julio?, criticó que la coalición de partidos antichavista haya abandonado sus reuniones habituales, lo que catalogó como parte de un"confort político"“Que no se molesten mis compañeros de la MUD y de la Asamblea Nacional, esta es hora para que todos estemos reunidos todos los días en una gran sala situacional (?) aquí no se puede ser blandengue, aquí no hay vacaciones, no se puede buscar el confort político. No se puede estar generando frustraciones”, remarcó.Señaló que la oposición está en la obligación de cumplir con el mandato dictado tras el denominado plebiscito del pasado 16 de julio. El resultado de aquella consulta popular instaba a Poder Legislativo a desconocer la instalación de la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), renovar a las autoridades de los poderes públicos"incluido el Consejo Nacional Electoral (CNE)- y exigir a la Fuerza Armada que cumpla con la Constitución Nacional y respalde las decisiones del Parlamento."Allí está la estrategia?, manifestó el legislador, miembro del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), quien afirmó que dichas medidas podrían materializarse a través de presión ejercida de forma unitaria por la disidencia venezolana en el país y la comunidad internacional. Pero"primero debe existir voluntad de la oposición?, advirtió."Presidencia de la AN no le corresponde a un partido? Blanco también se refirió al nombramiento de la próxima junta directiva de la AN. Adelantó que la presidencia del ente legislativo le corresponderá al diputado que reciba los votos necesarios, sin importar alianzas partidistas.De esta manera, el representante de la fracción 16 de Julio adelantó que no apoyará al postulado por la tolda Un Nuevo Tiempo (UNT), a cual le recaería el siguiente periodo legislativo, según el acuerdo alcanzado por la MUD tras los comicios del 6 de diciembre del año 2015.Sin embargo, aclaró que su plataforma no se opondrá a que algún miembro de UNT o cualquier otro partido opositor alcance la dirección de la AN.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi