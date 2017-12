Punto Fijo.- Hasta 60 horas sin energía eléctrica han registrado sectores de Punto Fijo que sufren las fallas desde el 24 de diciembre.Habitantes de las distintas comunidades han denunciado que han tenido que botar los alimentos por falta de refrigeración, entre ellos pollos, pescado y hasta hallacas.Los sectores más afectados son Santa Ana, urbanización Pedro Manuel Arcaya, Ciudad Federación, Antiguo Aeropuerto y Maravén.Johana Ramirez, habitante del Centro de Punto Fijo, comentó que las fallas han sido constantes y empañaron las festividades de navidad. "Nosotros no podemos estar con estos problemas constantes en Punto Fijo, aquí no nos llega el agua, no se consigue gas y ahora también la luz", dijo.Habitantes de Antiguo Aeropuerto decidieron salir a protestar ante cumplir 40 horas sin luz. Manuel Sánchez manifestó que "tenemos que tomar las calles para que nos pongan la luz, en mi casa se perdió la poquita comida que compramos para estas fechas".A su juicio las autoridades deberían dar detalles de lo sucedido con la energía en estas fechas. "Nadie nos dice nada y tampoco sabemos que está pasando. Es una irresponsabilidad por parte del gobierno".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi