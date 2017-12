/ Luego de sufrir una preocupante hemorragia en las cuerdas vocales y verse en la obligación de suspender su gira “El Dorado”, la cantante colombiana Shakira, anunció a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, que regresará a los escenarios en junio de 2018, porque aunque tenía previsto hacerlo en enero el tratamiento que lleva a cabo para sanar debe tardar un poco más.“Después de explorar muchas opciones, he tenido que aceptar la realidad de que esta es una lesión que simplemente requiere más tiempo y cuidado para sanar”, señaló en el texto.A post shared by Shakira (@shakira) on Dec 27, 2017 at 6:16am PSTCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi