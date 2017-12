/ Caracas .- 43 presos políticos ya han sido liberados por el gobierno hasta el 24 de diciembre tras el anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el resto de los beneficiados se esperan que sean puestos en libertad a partir del 7 de enero, de acuerdo con una circular del Tribunal Supremo de Justicia, fecha en la que se inicia las labores judiciales, informó el abogado Gonzalo Himiob, directivo de la asociación civil Foro Penal Venezolano (FPV).El penalista explicó, en declaraciones a El Universal, que ese es el número de personas liberadas por el gobierno se produjeron el 24 y 25 de diciembre y sostuvo que esa es una medida unilateral del Ejecutivo y no de los tribunales penales.Indicó que las condiciones de liberación fueron establecidas de manera individual, según el caso, en las boletas de excarcelación donde se indica que cada unas de las personas deberán presentarse ante los tribunales correspondiente donde se procesa su causa de juicio.Himiob dijo que este Martes no hubo nueva liberaciones ni presentaciones debido a que los tribunales estaban cerrados.Explicó que el gobierno habló de 80 personas que serían puestas en libertad, pero observó que el fiscal general, Tarek William Saab, anunció otra cifra de 69 pero en realidad a la fecha se logró la libertad de 44 personas dentro de las cuales 43 tienen medidas cautelares de libertad bajo presentación ante los tribunales y uno, que es el caso de Roberto Picón, asesor de la MUD, le fue impuesto arresto domiciliario.Aseguró que restan 217 personas consideradas, como presos políticos, por liberar, cifra que es reconocida por la OEA, parlamento europeo y ONU.Recordó el directivo del FPV que estos beneficios han sido otorgados en años anteriores como en 2016. A la fecha existen 7.171 personas sometidas a medidas cautelares y a juicios por motivos políticos.Amnistía general propone Foro PenalExplicó el abogado que la asociación civil de derechos humanos FPV promueve una amnistía general que incluya a los exiliados. A su juicio las liberaciones son producto del costo político que ha tenido que asumir el gobierno ante las presiones internacionales.Por su parte, Alonso Medina Roa, también directivo de FPV, expresó su esperanza de que la ANC cumpla con la promesa de darle libertad a 80 personas detenidas, respondiendo a lo acordado en la mesa de negociación que se lleva a cabo en República Dominicana.Puntualizó que la liberación de los "presos políticos" es el resultado del proceso jurídico que emprendió la organización desde hacen dos años y también se le atribuye a la presión internacional que se han mantenido desde la mesa de diálogo.Esta última tesis es respaldada por el dirigente de Primero Justicia (PJ), Juan Carlos Vidal, quien en entrevista en Globovisión dijo que "Debemos reconocer que el Gobierno está mal y debido a la presión internacional, es por eso que lo lleva a tomar estas medidas".Indicó que en la mesa de negociación "no solo se discute los casos de los "presos políticos" sino también la situación de salud y los alimentos que enfrenta el país.Afirmó que de lograrse la liberación de 80 "presos Políticos" aun quedarían en la lista de esta organización más de 200 que esperan igual beneficio.Según el directivo de FPV hay otras ONG que apoya a los privados de libertad y que tiene al menos 282 casos considerados como "presos político".Para el abogado Medina, los representantes del gobierno tras la liberación de un grupo de personas significa "señales positivas para establecer un punto de encuentro que permita la reconciliación sin importar la tendencia política".Entre las personas liberadas citó los caso de Andrea Díaz, Leonel Sánchez, Marco Rada, Jorge Castro, Ángel Marrufo, Alexander Sierra, Edgar Vargas, Jhon Castillo, Ronny Navarro, Víctor Ugas, Rafael Liendo, Miguel Cegarra, Luis Ospina, Alfredo Ocanto, Santiago Guevara, Venus Medina, María Pérez, César Mijares, Edgar González, Eduardo Salazar, Jhonny Velásquez, Jorge Delgado, Alfredo Chirinos, Ángel Sánchez, Ever Meneses, Miguel Mora, Darwin Herde, Betty Grossi, Andrea González, Dany Abreu, Carmen Salazar, Alfredo Ramos, entre otros.La liberaciones son producto del diálogoEl canciller de la República, Jorge Arreaza, hizo un reconocimiento al trabajo que viene realizando la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública desde la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en su compromiso con la promoción del diálogo para alcanzar la estabilidad de la nación.El funcionario sostuvo que las liberaciones del grupo beneficiado en esta oportunidad demuestran la voluntad de diálogo por parte del gobierno nacional, ANC y la Comisión de la verdad.Instó a los dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a declinar su postura violenta, escribió Arreaza en Twitter, al referirse al anunció de la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, representante del gobierno en la mesa del diálogo, quien en nombra de la comisión de la Verdad recomendó fórmulas alternativas a la privación de libertad de 80 personas que se encuentran detenidas o condenadas por eventos ocurridos entre 2014 y 2017.Perfiles de algunos de los liberadosRoberto Picón , asesor y colaborador de la MUD fue señalado por el gobierno de ser el presunto autor de un ataque cibernético contra el CNE. Estuvo recluido durante seis meses en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), El Helicoide. Dentro de las condiciones se estableció su presentación ante los tribunales y cargar un grillete electrónico en su tobillo.Alfredo Ramos , ex alcalde de Barquisimeto, fue detenido en julio de este año acusado por desacatar una sentencia del TSJ que lo obligaba a evitar las barricadas en su jurisdicción. Luego de ser liberado fue parte del grupo de 13 personas que asistieron a la constituyente, donde escucharon un discurso de su presidenta Delcy Rodríguez, quien habló en nombre de la Comisión para la Verdad. Fueron recluidos en el Judicial de Tocorón en el estado Aragua.Juan Miguel De Sousa , de 53 años, ingeniero en computación, detenido en su residencia el 21 de enero de 2015 por efectivos del Sebin, acusado de terrorismo debido a un plan para desestabilizar el país usando las colas para adquirir alimentos como foco de violencia. Obtuvo medidas de libertad por condiciones de salud.