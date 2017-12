Falcón.- Luego de varias denuncias por parte de los usuarios de sobreprecios en los pasajes en los días de navidad, la Superintendencia Nacional para la Defensa de Derechos Socioeconómicos (Sundde), inició un plan de trabajo junto a la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) número 12 y los presidentes de las terminales terrestres para "contrarrestar" esta situación.Este martes se reunieron para hacer un plan de acción y ejecutarlo lo antes posible. Aunque no se ha logrado obtener una información oficial, se supo que los fiscales encontraron precios por encima de lo autorizado y fueron ajustados nuevamente.Hasta 100 mil bolívares cobraron por un pasaje desde Punto Fijo hasta Coro en días festivos, además no había ninguna autoridad a quien denunciarle tal delito. Así lo denunció Israel Medina, quien indicó que el 24 iba con destino a la Sierra Falconiana, pero tuvo que devolverse ya que el efectivo con el que contaba no le alcanzaba para el viaje. "Me puse a sacar cuenta y me percaté que tenía menos de la mitad de la plata que debía gastar", dijo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi