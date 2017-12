/ BUENOS AIRES.- El técnico informático Diego Lagomarsino, colaborador del fiscal argentino Alberto Nisman que fue procesado este martes por la muerte del juez, negó hoy “rotundamente” los cargos que se le imputan y volvió a defender la hipótesis del suicidio.“No tengo nada que ver con lo que dicen (…), soy inocente”, aseveró Lagomarsino en declaraciones a la prensa a las puertas de su casa, un día después de que el juez Julián Ercolini lo procesara como presunto “partícipe necesario del delito de homicidio simple agravado por el uso de armas”.“Lo niego rotundamente, no es lo que pasó”, “va a ser imposible de probar porque eso no existió”, insistió antes de admitir que tiene “miedo” de que finalmente lo envíen a prisión.El magistrado también le dictó un embargo de sus bienes de 15 millones de pesos (unos 818.000 dólares) y mantuvo la decisión de que porte una tobillera electrónica y de que no puede salir del país.Además, estableció el procesamiento de Rubén Fabián Benítez, Néstor Oscar Durán, Luis Ismael Miño y Armando Niz, escoltas de Nisman , por presunto incumplimiento de los deberes y encubrimiento.EFECon Información deSíguenos en Twitter @entornoi