/ Mérida.- La celebración de la natividad de Jesús tuvo en Mérida características diferentes a las realizadas en años anteriores, pues en lugar de celebrar esta fecha tan significativa para la iglesia católica en sus hogares y en unión de familiares y amigos, los merideños permanecieron en colas de día y de noche para surtir de gasolina sus vehículos.Los ciudadanos pasan en promedio entre cuatro y cinco horas en cola para colocar 30 litros de combustible a sus automóviles, la situación se ha agudizado desde hace semanas y la respuesta del Gobierno nacional es que la escasez de combustible es producto de las sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela La crítica situación de la gasolina –además de molestar e indignar a los ciudadanos que tienen que ser testigos de "la matraca", el pago de 100 mil y hasta de 150 mil bolívares para que "privilegiados" carguen de gasolina el tanque sin hacer cola– genera en los ciudadanos gastos extras que en tiempos de crisis golpean duramente al bolsillo.Tal es el caso de Fabricio Albarrán, quien junto a su familia hacía la cola para llenar su tanque en la estación de servicio El Retorno y gastó 100 mil bolívares en el desayuno de todos y 100 mil bolívares más para "medio almorzar", en virtud de que la cola se estancó y pasó más de cinco horas en ella.Albarrán "lamentó mucho" ese gasto extra, pues señaló que no lo tenía previsto y lo hizo solo para tener gasolina. "Algo que debe ser sencillo, fácil y rápido en un país petrolero", comentó.Con tres horas en cola y a un kilómetro y medio de llegar a la estación de servicio, Jesús Santiago compró un pan de guayaba que tiene un costo de 87 mil bolívares, "algo que no tenía presupuestado, pero no puedo pasar hambre, tengo problemas estomacales y si dejo de comer cada cierta hora se me complica la dolencia (…)".Santiago calificó como insólito que "nadie da explicación del porqué de esta situación, ni el Gobierno municipal, regional y nacional, definitivamente que los políticos lo que hacen es darse la mano y trabajar solo por sus intereses propios, mientras que los ciudadanos estamos sufriendo por todo", dijo molesto e indignado porque ha tenido que pasar las navidades de cola en cola para tener productos de primera necesidad.Los merideños coincidieron en que gastan más durante la cola que llenar un tanque de 30 litros, ya sea con gasolina de 91 o 95 octanos.Gobernador viaja con pimpinasAnte la escasez de combustible el gobernador de Mérida, Ramón Guevara, antepuso que no es su competencia el tema, ya que es el Gobierno nacional a través del Ministerio de Petróleo y Minería el que debe darles "respuesta" a los venezolanos.Guevara relató que la situación de la gasolina es "tan grave" como la vive cualquier ciudadano.En ese sentido, confesó que "cuando me fui para Caracas el lunes (18 de diciembre) a las 10:30 de la noche para poder estar en el acto del presidente (de la República) Nicolás Maduro con los ministros y el vicepresidente, tuve que llevar dos pimpinas de gasolina en la maletera de la camioneta porque sin eso, apenas llegaba a San Carlos (Cojedes)".