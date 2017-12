/ ÚN.- El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) no quiere gobernar,"queremos es trabajar junto al pueblo""Insisto, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es una institución que anda buscando espacios para estar haciéndose de prerrogativas u ocupando espacios que no les compete. Nosotros no queremos un Gobierno, no, queremos es trabajar junto al pueblo", señaló el ministro desde el Fuerte Tiuna.Padrino López rechazó que factores externos han intentado propiciar una imagen errónea de la Fanb para manchar su reputación.Aseveró que el país atraviesa por un conjunto de amenazas"multidimensionales?, por lo cual la Fuerza Militar debe asumir el carácter integral de la defensa nacional.Subrayó que en cualquier terreno que se requiera el criterio defensivo para la defensa de la nación, ahí estará la FANB.El ministro de la Defensa participó este miércoles en un encuentro sobre el Balance y Protección Estratégica de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) en Caracas , transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).Destacó que los CPT deben estar incorporados al desarrollo en materia agroalimentaria, medicina y aseo personal.“ Uno de los puntos que expone el Primer Plan Socialista Simón Bolívar es trabajar en el factor agrolimentario, medicina y aseo personal para el desarrollo de un mejor país “, indicó el ministro desde la Escuela de Infantería, ubicada en Fuerte Tiuna.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi