/ Este jueves, empieza formalmente el tradicional B aile del Mono de Caicara de Maturín, en el estado Monagas. En esta fiesta intervienen 29 parrandas moneras que desde hace más de 100 años continúan la tradición ancestral c aribe heredada de los indios parias y chaimas.Autoridades locales y regionales afinan los detalles para brindar a miles de visitantes un espectáculo cultural lleno baile y color.A la medianoche de hoy sonará la guarura para dar inicio a la celebración con disfraces y personajes típicos . Este año el homenaje será para la M ayordoma Argelia Cardiel, P remio N acional de la Cultura 2017.Rito ancestral Con e l Mono de Caicara se revive un rito ancestral con el cual se agradecía por l as buenas cosechas.Esta danza es colectiva e integra a propios y visitantes que recorren el pueblo en una larga cola junto a las parrandas al ritmo de Mare-mare, Matachi y Marisela, guiados por un Monero Mayor qu ien, cinturón en mano, cuerea a las personas para integrarl a s al baile . La figura del orden está representada por l a Mayordoma, una mujer que lleva una bandera y una peinilla.El Mono es Patrimonio Cultural del estado Monagas y Bien de Interés Nacional. Actualmente se adelanta la propuesta para postularlo ante la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, como ya se ha hecho con otras manifestaciones culturales venezolanas.T/ Redacción CO F/ CortesíaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi