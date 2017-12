/ La Asociación Venezolana de Pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (AVEPEII), que agrupa a personas que padecen de colitis ulcerosa, colitis indeterminada y enfermedad de Crohn, denunció que desde diciembre de 2016 el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) dejó de distribuir de manera regular y permanente el medicamento Mesalazina.La presidenta de AVEPEII, Nakay González, informó que la Mesalazina es uno de los medicamentos fundamentales para los pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII), razón por la cual durante 2017, AVEPEII presentó múltiples peticiones al IVSS solicitando la distribución del referido medicamento, sin recibir respuesta alguna por parte del organismo."Desde 2015 la Mesalazina no es comercializada por las farmacias privadas del país, motivo por el cual los pacientes no tienen otra opción sino esperar que el ente gubernamental los suministre?, expone la asociación.Mientras que en 2017 la distribución de Mesalazina en Venezuela sufrió terribles intermitencias y su distribución no cubrió ni 20% de la población con dicha patología,"peor fue la situación ocurrida con el medicamento Adalimumab, biológico importantísimo que el IVSS no distribuye desde julio del 2016?, afirmó AVEPEII.Mediante la donación de medicamentos e insumos, AVEPEII como ONG, gracias al apoyo de grupos internacionales y nacionales con los que ha realizado alianzas, ha podido apoyar a los pacientes con EII, ostomizados y crónicos, lo cual aportó tranquilidad a un total de 750 pacientes a nivel nacional.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi