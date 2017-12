/ SANTIAGO.- Trabajadores asociados al Sindicato Nacional Interempresa de Ingenieros de Ejecución y Profesionales de Enel Generación (SIEP), de Iquique a Los Ángeles votarán por huelga legal mañana jueves 28 de noviembre en medio de la negociación colectiva que mantienen con la compañía.Dado esto, el presidente de la organización, Mauricio Ramírez , explicó a Emol que esta eventual paralización, la primera de su historia y que podría hacerse efectiva a partir del próximo martes 2 de enero, no afectará a los clientes particulares del país.Noticia relacionada Sindicato de profesionales de Enel Generación votará por huelga legal este jueves "Nosotros como Enel Generación no tenemos clientes domiciliarios, el ciudadano común, la dueña de casa, la pyme no depende de forma directa de la energía que nosotros generamos ", aseguró.De esta forma, aclaró que "nosotros somos un oferente más de todos los otros, eso significa que en la hipótesis de la paralización completa, los hogares no tendrían por qué ver afectado su suministro porque existen otras empresas que pueden cubrir ese servicio".Quienes sí podrían sufrir las consecuencias serían "los grandes clientes, la grandes empresas que podrían tener contrato de forma directa con Enel Generación. (Sin embargo) es obligación de la compañía tomar todas las medidas del caso y todos los resguardos para que se cliente tenga su energía y eso significa que en el caso de que no pueda tener energía tiene que y suministrarla a su cliente".Finalmente, aseveró que "no se van a pegar semáforos, no se van a apagar las cámaras de vigilancia, el país va a seguir de forma normal en ese aspecto".La negociación El líder sindical comentó tras la votación existen "plazos legales el cual en primera instancia podría dar inicio el 2 de enero, pero existen otras en la cual la empresa o nosotros mismos podemos pedir una extensión de plazo que son como cinco días hábiles (…) entonces, hoy día hablar de forma categórica que la paralización se produce el 2 de enero no es tan efectivo "."En democracia nunca habíamos llegado a esta instancia, estamos a un paso de quebrar un diálogo, a un paso de hacer efectiva una huelga en una compañía que sus números son excelentes. No hay justificación técnica, teórica y económica que diga que esta compañía no puede hacerlo" Mauricio Ramírez, presidente del SIEP Por otra parte, manifestó que "como organización estamos sumamente preocupados por esta situación porque en realidad vemos que nuestra compañía tiene utilidades, tiene fondos, tiene recursos para poder darnos o reconocernos el trabajo y esfuerzo que hacemos , no se ve afectado para nada su patrimonio con este contrato colectivo, la empresa no se va a empobrecer, no va a poner en riesgo su operación o el capital de sus inversores"."Estamos pidiendo que se nos mejoren las condiciones salariales. Estamos hablando de personas altamente calificadas y expertos en las materias en la cual hoy día un generador, cuando falla, lo arregla nuestra gente; cuando el Estado necesita hacer pruebas en el sistema eléctrico, nuestra gente las apoya, entonces nuestro esfuerzo y sacrificio en el fondo redunda y se traduce en las excelentes utilidades que tiene hoy día la compañía", sentenció.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi