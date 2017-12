/ SANTIAGO.- El fin de semana recién pasado el argentino Lionel Messi le anotó por el Barcelona , una vez más, al Real Madrid , con lo que consiguió llegar a 54 goles en 2017 y, de paso, quedar en la cima de la tabla de goleadores, por encima de jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo , Edinson Cavani y Robert Lewandowski.Pero no solamente superó a estos atacantes, sino que también a un no tan aplaudido y reconocido artillero inglés: Harry Kane . Sin embargo, el británico de 24 años, era el único con posibilidades de superar al astro trasandino, ya que le quedaba un partido por jugar.Noticias relacionadas Harry Kane desbanca a Messi y se alza como máximo goleador de 2017: Mira el top ten De cabeza, de zurda y con un "picotón": Mira el triplete que le permitió a Kane superar a Messi como máximo goleador de 2017 Y no decepcionó a la fanaticada de su elenco, el Tottenham. Los "Spurs", ayer martes, vencieron tranquilamente 5-2 al Southampton y el "Huracán", como apodan a Kane, sacó todo su talento para anotar un hat-trick, con el que alcanzó lo increíble: Llegar a las 56 dianas en la temporada y superar a la "Pulga" como el máximo anotador del año 2017.Pero no siempre su carrera ha estado llena de este tipo de logros y ligada a su actual cuadro. De hecho, su vida futbolística empezó en las series menores del clásico rival del Tottenham en Londres, el Arsenal .Ahí comenzó a los ocho años, pero su estadía no fue muy larga y lo desecharon rápidamente . Hoy, a pesar de que él a dicho en innumerables ocasiones que es hincha de su actual equipo, los hinchas del Arsenal nunca pierden la oportunidad para publicar una imagen de Kane cuando niño con la camiseta de los "Gunners" y el pelo teñido de rojo celebrando el título del famoso plantel de la temporada 2003-2004.Luego de su frustrado paso por el elenco de Alexis Sánchez, el "Huracán" llegó a los "Spurs" a los 11 años y de ahí se movió pocas veces. " Era ligeramente desmañado, era un poco torpe. Pero si lo veías de cerca, tenía mucha habilidad y una gran técnica. Sorprendía lo bueno que era ", señaló Alex Inglethorpe, DT de las inferiores del Tottenham.Kane celebrando el título del Arsenal hace cerca de 13 años.A pesar de su potencial cuando joven, su paso al profesionalismo no fue fácil. " No voy a nombrar a nadie, pero no fue una sola persona del club, eran varios quienes querían desprenderse de él , algo que jamás hubiese permitido", reveló Tim Sheerwood , el entrenador que comenzó a darle la oportunidad de jugar en el elenco londinense.Así, fue como unos años después, en la temporada 2014-2015, Kane empezó a agarrar la camiseta de titular con el técnico Mauricio Pochettino , a quien le demostró a punta de sacrificio y goles que podía ser del arranque.A partir de ahí, Kane ha deslumbrado en la selección de su país y en la Premier League, donde ha sido en dos campeonatos de manera consecutiva el máximo artillero.Hoy; quien no toma alcohol, no se va de fiesta y juega golf en sus tiempos libres; es a su corta edad la figura más deslumbrante de Inglaterra y hasta acapara la mirada del club más exitoso del mundo, el Real Madrid , quien quiere contar con sus servicios para el próximo año.Foto de cuando Kane jugaba en ArsenalCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi