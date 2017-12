/ SANTIAGO.- El electo diputado por el distrito 11 y presidente de Evopoli, Francisco Undurraga señaló en Emol TV que " el Estado para nosotros no es un botín electoral , entendemos que tenemos que ser generosos y aportar con nuestra gente para el desarrollo de nuestro proyecto que está consensuado en un programa".Esto, luego de los dichos de Felipe Kast de que "no nos interesa andar a los codazos por los cargos". A su vez, Undurraga mencionó que "más importante que los cargos son las banderas de lucha nuestras" y que a diferencia del anterior gabinete de Piñera, buscarán mezclar lo político con lo técnico."Estamos revisando nuestra gente, nuestros militantes y viendo las competencias tanto técnicas como políticas que todos ellos tienen para ponerlos a disposición de Sebastián Piñera".También, agregó que "hay que chequear que las personas que le vamos a proponer al Presidente no tengan conflictos de interés y no sean solo de la confianza de Evopoli, si no que también de la del Presidente".Respecto a la nueva militancia de Gonzalo Blumel en Evopoli , Francisco Undurraga aseguró que "Gonzalo (Blumel) es una persona de la casa. Nosotros no somos una agencia de empleo ni buscamos protagonismo a través de nuestros militantes. Al contrario, lo que nosotros buscamos es coherencia".En relación a los posibles acercamientos con "militantes desencantados" de partidos como Ciudadanos, Amplitud, entre otros, Undurraga indicó que "la política se construye en base a ampliar las relaciones que cada uno de nosotros tiene"."Nosotros tenemos constante comunicación, no solamente con los militantes desencantados, si no con los partidos políticos, nos hemos reunido con partidos que son adversarios nuestros, he conversado mucho con gente del Frente Amplio y eso no es pecado. (…) Pero de ahí a ofrecer una bolsa de cargos por ofrecer o vénganse para acá a militar, no estamos en eso", afirmó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi