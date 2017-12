/ SANTIAGO.- La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe , se refirió al debate abierto luego que anunciara que se analizará la declaración de principio del partido. Una de las polémicas generadas es la posibilidad de retirar la alusión al 11 de septiembre del documento. "(La UDI) no puede desconocer su historia y los principios fundamentales a través de los cuales ha llegado a ser lo que es y esos principios son el ser un partido que cree en la libertad, no solo en la libertad económica, sino de las personas. Un partido de inspiración cristiana y un partido que es de raigambre popular. Además, surgió de la mano de Jaime Guzmán en una época determinada ", aseguró Van Rysselberghe.Noticia relacionada Anuncio de actualización de principios en la UDI abre debate sobre 11 de septiembre Según la timonel, ninguna de esas cosas "se puede desconocer y hay que ver el cómo eso se instala en la declaración de principios y es parte de la discusión que tiene que haber".Respecto específicamente al retiro de la alusión al 11 de septiembre, día en que se llevó a cabo el Golpe Militar, dijo que "es parte de la discusión que se tiene que dar, lo que no puede suceder es que desconozcamos nuestra historia".En el noveno punto de su declaración de principios, el partido señala que "Unión Demócrata Independiente destaca el patriotismo y espíritu de servicio de las Fuerzas Armadas y de orden de Chile, (…) incluida su acción libertadora del once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, que salvó al país de la inminente amenaza de un totalitarismo irreversible".El ex presidente del partido, Ernesto Silva , había planteado que la única forma de hacer un proyecto de futuro es "que la declaración de principios sea un texto de principios, no de momentos históricos (…). Lo central de la UDI son sus ideas o valores para interpretar a Chile hacia el futuro. Ya está clara nuestra identidad y nuestro rol histórico".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi