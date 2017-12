/ SANTIAGO.- En lo que resta de 2017, diversos sitios dedicados a comentar los estrenos de este año realizaron su balance sobre las cintas que no lograron la aprobación de los expertos en cine.Si hace una semana la página de la revista Variety eligió las diez peores películas de este año, hoy fue el turno de The Hollywood Reporter , sitio que también elaboró una lista de los diez filmes que no convencieron a sus críticos.Noticia relacionada Ni "Trainspotting 2" se salvó: Sitio especializado elige las peores diez películas de 2017 El primer lugar del ranking se lo llevó "Nine Eleven" , película dirigida por el argentino Martin Guigui y protagonizada por Charlie Sheen y que sigue la historia de cinco personas que quedan atrapadas en los ascensores de las Torres Gemelas.Michael Fassbender volvió a aparecer en un nuevo listado con "El hombre de nieve" , pero su actuación pasó sin pena ni gloria. "El elenco comparte cero química en la pantalla, gran parte del diálogo se siente como un primer borrador torpe y la cansada trama familiar está obstruida con torpes cabos sueltos", dijo Stephen Dalton, crítico del medio.THR también ubicó a "Liga de la Justicia" de Zack Snyder en la séptima ubicación de la lista. Todd McCarthy la definió como una "mezcolanza poco atractiva , que arroja a un grupo de superhéroes a una mezcla que no se congela ni hace que quieras ver más de ellos en el futuro".Te dejamos el ranking de las diez peores películas estrenadas en 2017 de acuerdo a la visión de los expertos de The Hollywood Reporter.Las peores según The Hollywood Reporter Pos. Película Director 1 "Nine Eleven" Martin Guigui 2 "Valerian y la ciudad de los mil planetas" Luc Besson 3 "The Book of Henry" Colin Trevorrow 4 "Geotormenta" Dean Devlin 5 "La Momia" Alex Kurtzman 6 "El muñeco de nieve" Tomas Alfredson 7 "Liga de la justicia" Zack Snyder 8 "Baywatch" Seth Gordon 9 "La reina del desierto" Werner Herzog 10 "Home Again" Hallie Meyers-Shyer Fuente: THRCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi