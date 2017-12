/ 2017 fue un año "sumamente intenso", dijo a La Mañana de El Espectador la senadora del Frente Amplio (FA), Mónica Xavier, en el cual señaló a la renuncia del exvicepresidente de la República, Raúl Sendic, como una de las cosas más importantes del año ya que fue "algo impensable" y "doloroso". "Asumimos que era un tema de la fuerza política y no era para que lo resolviera el gobierno. Creemos que actuamos bien, con firmeza y fraternidad", agregó."En el Frente todos tenemos que estar sometidos a la misma disciplina, teniendo en cuenta que cuanto más alta es la responsabilidad que uno tiene, más fuerte es la caída. Dimos ejemplo de que no se mide con dos varas la situación de quien es un militante de la estructura de base y del número dos del gobierno. Está bien que sea así. La vara ha quedado bien alta, algunos dijeron que para pasar por debajo, pero eso depende de cada uno" , manifestó la secretaria general del Partido Socialista.La senadora afirmó que aún no conoce a qué obedecen las compras que hizo Sendic con las tarjetas corporativas de Ancap mientras estuvo al frente de la empresa entre 2005-2009 y 2010-2013, aunque expresó que le llamó la atención algunos lugares donde realizó las mismas, como Divino.Sobre la resolución del Plenario del Frente Amplio en referencia al dictamen del Tribunal de Conducta Política del partido, la senadora dijo que la resolución fue "suficiente" ya que "Sendic se autoimpuso la más severa respuesta a la situación planteada, que fue abandonar el cargo". "Entendimos que no era bueno tomar otra medida, aunque no lo hemos cerrado", aclaró.La socialista expresó que, en materia legislativa, este año fue "súper intenso", y destacó que quedaron cosas importantes pendientes, entre las que resaltó todo lo que tiene que ver con la reforma social de la caja militar. "El impuesto (que graba las jubilaciones militares) todavía no salió, no tiene el voto cincuenta en la Cámara de Diputados. Hay que conversar porque nos parece justo que en una reforma como esta el déficit actual que es de 400 millones de dólares llegará a 700 millones de dólares" , agregó la parlamentaria.El diputado frenteamplista Darío Pérez se negó a votar este proyecto de ley, por lo que se postergó la iniciativa propuesta para crear un impuesto a las jubilaciones castrenses. Por este motivo Pérez fue fuertemente criticado. Al respecto, Xavier expresó: "creo que cuando uno no comparte las definiciones, ni está dispuesto a aceptar disciplinariamente esas resoluciones debe evaluar si debe permanecer o si se autoexcluye"."A nadie le alegra que en una colectividad política alguien diga que la disciplina es algo que va a evaluar en cada caso. Las organizaciones uno las integra mientras comparte sus definiciones y sus disciplinas. Todos hemos votado por disciplina partidaria en algún momento. No indico el camino a nadie. El Frente es una organización muy compleja, donde si cada uno hace lo que quiere está muy difícil" , enfatizó la entrevistada.Xavier defendió la negociación que lleva a cabo el gobierno con la empresa de fabricación de pulpa de celulosa, UPM, sobre la que dijo: "Me parece increíble que se diga que se está tratando de vender lo de UPM. No minimizo la importancia de esa inversión porque si se concreta sería muy importante para el país, porque sería la inversión más importante de toda la historia"."Tenemos que pegar un salto en calidad en materia de infraestructura. De acá a dos años Uruguay debe lograr una importante transformación. No me parece nada menor cuanto estuvimos frenados por no poder acompasar el crecimiento con una infraestructura que mejore incluso la competitividad. Es inocultable la necesidad de que eso se concrete", opinó la senadora."Estamos dando los primeros pasos" aseguró Xavier en referencia al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Chile. "Uruguay necesita compensar algunas cuestiones que en materia de comercio se han caído, y abrir más y mejores condiciones. Hay que encontrar las mejoras arancelarias para que sean más ventajosos" , agregó.CANDIDATURAS La senadora se refirió al intendente de Montevideo Daniel Martinez, uno de los que más suena para presentarse a las elecciones internas, sobre el que manifestó que "tiene muy buen reconocimiento de la ciudadanía. Es de los dirigentes políticos que no deja ni una semana de recorrer el territorio, y eso es muy bueno. Ni siquiera la dinámica administrativa de la Intendencia logró sacarle esa rutina que es imprescindible para un dirigente político".Consultada sobre la posible candidatura del senador y expresidente de la República José Mujica, Xavier se limitó a opinar, y añadió que "el Frente tiene la importante tarea de resolver cómo hace para que no se fragmenten las elecciones internas. No nos fue bien cuando hubo cinco candidatos, hubo compañeros que debieron bajarse. Cinco es un exceso, pero creo que la ciudadanía frenteamplista tiene que elegir".Escuche la entrevista de La Mañana: DescargarCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi