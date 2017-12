/ SANTIAGO.- Este año estuvo marcado por importantes momentos científicos en los que Chile tuvo un rol protagónico o de gran relevancia, en muchos de ellos, los observatorios en suelo nacional fueron la pieza clave para determinar datos que nunca antes se habían logrado.Desde la trayectoria de un asteroide que viaja desde otro sistema estelar hasta el hallazgo de otros mundos que podrían tener las características necesarias para albergar la vida tal como se le conoce en la actualidad. Te invitamos a revisar y elegir el momento científico más importante de este año.El sistema estelar que podría contener vida Fue en febrero de este año cuando la NASA se robó las miradas de todo el mundo, gracias a los telescopios TRAPPIST-South y VLT, ambos instalados en Chile, la agencia espacial estadounidense fue capaz de detectar un sistema estelar a sólo 39 años luz de la Tierra que contenía no sólo siete exoplanetas -uno menos que el Sistema Solar-, sino que además abría una puerta para la vida en otros rincones del Universo. El hallazgo del sistema TRAPPIST-1 y los exoplanetas rocosos que orbitan a esta enana roja fue el foco de investigaciones durante todo el año, que si bien algunas bajaron las esperanzas de la posibilidad de habitar estos suelos, otros mostraron posibles condiciones para esto.Todo apunta a que TRAPPIST-1 continuará estando en medio de los estudios próximos de las agencias espaciales del mundo en la búsqueda de vida fuera de la Tierra.María Teresa Ruíz, el reconocimiento a la trayectoria La astrónoma chilena de gran trayectoria, María Teresa Ruíz este año fue reconocida a nivel internacional por la Fundación L'Oréal y la Unesco luego de que su trabajo al descubrir una enana café le valiese el galardón en la región en el contexto de Women in Science, la iniciativa que busca potenciar el rol femenino en la investigación científica. La representante de este año para Latinoamérica debió viajar hasta París, Francia, para recibir su premio, el que fue entregado en septiembre.Para María Teresa Ruíz, este galardón "demuestra que las mujer es pueden hacer ciencia. Tenemos mucho que aportar de este tema y una de las maneras es demostrar que uno lo pasa bien haciendo esto".La primera detección de ondas gravitacionales y electromagnéticas Muy pocas se rompen los paradigmas en la Astronomía mundial, en 2016 la primera detección de las ondas gravitacionales logró esto y fue reconocido con el Premio Nobel de Física en 2017; año en que nuevamente hicieron noticia, pero esta vez con otro hallazgo de grandes proporciones: la primera detección conjunta de ondas gravitacionales y electromagnéticas. El hecho ocurrió gracias al trabajo conjunto de investigadores de todo el mundo que actuaron gracias a una detección de LIGO y Virgo -los centros de ondas gravitacionales- y científicos en Estados Unidos, Europa y Chile, donde los doctores Giuliano Pignata y Claudia Agliozzo, de la Universidad Andrés Bello; y Franz Bauer, académico del Instituto de Astrofísica de la Universidad Católica e investigador CATA y MAS, participaron en la observación a través de ondas electromagnéticas.Este evento, ocurrido en octubre de este año, fue la primera vez que las dos formas de "observación" al Universo trabajaron en conjunto para la detección de un evento que es igualmente único: una Kilonva, la señal que se emite durante la fusión de dos estrellas de neutrones.Un asteroide de otro mundo La detección de un asteroide no es algo que se escapa de la cotidianidad en la astronomía mundial, sin embargo, cuando el objeto tiene un origen fuera del Sistema Solar el escenario cambia. Esto fue lo que ocurrió con Oumuamua, el primer cuerpo rocoso que es detectado cruzando nuestro vecindario. El objeto que fue detectado gracias al Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawái -quienes lo bautizaron así ya que significa "mensajero enviado del pasado"- y su trayectoria fue determinada gracias a las observaciones realizadas desde el telescopio VLT que se ubica en el Cerro Paranal.Por ahora son pocos los detalles que se tienen de Oumuamua salvo que su gruesa cubierta rocosa podría estar ocultando un centro con agua en estado líquido, un bien muy escaso en el Universo.Cassini: El fin de 20 años de viaje espacial La emblemática sonda de la NASA que logró obtener los datos más precisos que se han tenido jamás de Saturno y algunas de sus lunas puso fin a su misión este 2017 tras 20 años de funcionamiento al estrellarse de manera semi controlada con el planeta con característicos anillos. Sin embargo, el fin de un proyecto no fue lo único que esta nave no tripulada dejó como legado: en sus últimos viajes por la luna Titán arrojó datos de un posible escenario favorable para la vida como se le conoce. Tanto así que la NASA tiene entre su posible próxima misión enviar una sonda directamente a este satélite natural para analizarlo.Además, Cassini arrojó imágenes y datos muy valiosos sobre los anillos de Saturno y el espacio que existe en entre ellos y el planeta. Información que continuará dando pie a nuevas investigaciones sobre los vecinos de la Tierra.