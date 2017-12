/ SANTIAGO.- ¿Llueve o no llueve? Es la pregunta que suele aparecer la última semana del año con miras a los festejos de la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero de 2018. La respuesta es no, así que los panoramas al aire libre y espectáculos pirotécnicos podrán desarrollarse con completa normalidad.Así por lo menos lo adelantan desde la Dirección Meteorológica de Chile, desde donde informan a Emol que en casi todo el país se espera cielo con nubosidad pero variando a despejado con el pasar de las horas el próximo domingo.Según el pronóstico, el último día de 2017 estará nublado en las principales ciudades del país , aunque después de despejará para dar paso también a temperaturas máximas que no superarán los 27° C .En conversación con Emol , Francisca López , de Meteorología, entregó el pronóstico para el sábado 30 y el domingo 31 de diciembre en ciudades tales como Arica, Iquique, La Serena, Valparaíso, Santiago, Puerto Montt, entre otras.En la capital de la república, por ejemplo el sábado 30 habrá nubosidad parcial variando a despejado con una mínima de 11°C y una máxima de 29; mientras que el domingo, nublado variando a nubosidad parcial con una mínima de 11°C y una máxima de 27.En Arica , en tanto, para ambos días se espera nubosidad parcial variando a despejado con una temperaturas que oscilarán entre los 20 y 25°C. Mientras que en Iquique habrá una mínima de 18°C y una máxima de 24°C y cielo despejado todo el día.En La Serena , tanto el sábado como el domingo estará nublado variando a despejado, entre 13° y 21°C. Más al sur, en Valparaíso ambos días amanecerán cubierto, pero variará a nubosidad parcial con extremas probables de 12 °C y 19 °C.Por su parte, el sábado y domingo en Curicó estará cubierto variando a nubosidad parcial con temperaturas probables de 12 °C y 29 °C.En Concepción el 30 estará cubierto variando a precipitaciones débiles con temperaturas entre los 14 y 17 °C, chubascos que darán paso el 31 a cielo despejado con una mínima de 12 °C y una máxima de 21.Mientras que Temuco, nubosidad parcial con máximas de hasta 27 grados Celsius.En Puerto Montt: el sábado estará cubierto con lluvia variando a nublado y chubascos con una mínima de 9°C y una máxima de 15 °C. En cambio el domingo estará nublado variando a nubosidad parcial entre 7 °C y 15 °C.Por último, en Punta Arenas el sábado 30 habrá nubosidad parcial con viento entre 40 y 60 km por hora, con una mínima de 6°C y una máxima de 11°C. Y el domingo nubosidad parcial y chubascos débiles con vientos entre 25 y 40 km con una mínima de 5°C y una máxima de 12°C.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi