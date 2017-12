/ LOS ANGELES.- Tras mostrarse no muy conforme con su personaje en "Star Wars: Los últimos Jedi" , el actor Mark Hamill salió a aclarar sus dichos de encontrarse "decepcionado" por el desarrollo que tuvo Luke Skywalker en el Episodio VIII de la saga.Noticia relacionada Mark Hamill "decepcionado" con su personaje en "Los últimos Jedi": "No es mi Luke Skywalker" " Lamento haber expresado públicamente mis dudas e inseguridades ", escribió el intérprete en su cuenta de Twitter. " Las diferencias creativas son un elemento en común de todos los proyectos , pero suelen ser privadas".Hamill, que ya ha dado vida al maestro Jedi en cinco películas de la saga, explicó en varias entrevistas lo insatisfecho que estaba con el tratamiento que tuvo su personaje en el nuevo episodio, algo que ya comunicó al director, Rian Johnson , tras leer el guión."Le dije: 'No estoy nada de acuerdo con ninguna de las decisiones que ha tomado para este personaje", dijo el actor de 66 años a Vanity Fair en mayo de este año. Ahora, sin embargo, alabó al cineasta en su tuit por su "genial" película.El propio director se pronunció recientemente acerca de las críticas de los fans, que van en la misma línea que las de Hamill. " El objetivo nunca es dividir o enfadar a la gente , pero creo que los debates que están teniendo lugar tenían que ocurrir en algún momento si 'Star Wars' crece, avanza y se mantiene viva", señaló.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi