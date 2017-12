SANTIAGO.- "Una mujer fantástica", el elogiado filme dirigido por Sebastián Lelio ("Gloria", 2013) continúa ganando el respeto de la prensa especializada de Estados Unidos, sobre todo por el trabajo de Daniela Vega, su protagonista.Nuevamente, el sitio IndieWire habló de ella incluyéndola en esta oportunidad en un listado que lleva por nombre "Los mejores 18 filmes de 2018 que ya hemos visto", recomendación que fue elaborada por los críticos de cine del medio, los que destacaron trabajos cinematográficos que se estrenarán el próximo año de forma masiva en Estados Unidos."El resultado es una película rara sobre una persona trans que, para bien o para mal, se toma su tiempo, y no está por lo menos medio paso atrás. El prejuicio casual (y luego no tan casual) que Marina tiene que aguantar con la familia de Orlando es completamente creíble, al igual que los bolsillos del espacio donde ella puede simplemente ser su propia persona, ya sea durante sus turnos como camarera o simplemente sentada en su auto, anónima en medio del tráfico", señala IndieWire.El medio agrega que Daniela Vega realiza un trabajo "extraordinario al negociar un dolor que le dicen que no tiene derecho a sentir, deslizándose delicadamente entre el amor y la rabia".El estreno de "Una mujer fantástica" en el país norteamericano está fijado para el 2 de febrero.Noticias relacionadas Sitio especializado destaca a tres chilenas entre las mejores 25 actuaciones femeninas del siglo XXI Sitio especializado elige a "Una mujer fantástica" como una de las cintas subvaloradas de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi