/ SANITAGO.- Ya era un hecho.Finalmente, este miércoles, Deportes Vallenar no se presentó a la repetición de los polémicos penales por el ascenso a la Primera B ante Melipilla, hecho que terminó por confirmar el ascenso por secretaría del cuadro "Potro". El elenco nortino tenía hasta las 11:45 horas para llegar al estadio La Portada de La Serena, pero nunca se presentó y el árbitro Roberto Tobar dio por finalizada la bochornosa definición." De acuerdo a las Bases del Reglamento, hemos informado a Gerencia de Competición de la suspensión de la tanda de penales por la no presentación de Vallenar ", explicó el juez.Agregó que "el protocolo consta del cuarto árbitro en los dos camarines. Se llenó la planilla de Melipilla en forma regular. No así la de Vallenar por no presentarse". Recordemos que Vallenar había anunciado mediante una carta a la ANFP que no se iba a presentar este miércoles en a Cuarta Región , por lo que sólo restaba esperar a que este sucediera para proclamar a los "Potros" como los campeones de la Segunda División.Así, el ente rector del fútbol nacional, adelantó ayer que "en caso que alguno de los dos equipos no se presente a la definición, la situación deberá quedar consignada en el informe del árbitro Roberto Tobar, con lo cual se declarará vencedor al equipo que se presentó en cancha, obteniendo el derecho al ascenso a Primera B".Por otro lado, y ya con Melipilla confirmado en la B, ahora Deportes Vallenar recurrirá al TAS para revertir la repetición de los penales." Iremos hasta las últimas consecuencias . Nos parece injusto y fuera de todo análisis. No corresponde", señaló el gerente técnico de los nortinos, Juan José Ossandón .