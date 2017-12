/ SANTIAGO.- Marc Ter Stegen ha tenido una extraordinaria temporada en el Barcelona , para muchos, la mejor desde que se llegó al Camp Nou en 2014, mismo año en el que arribó Claudio Bravo.El eterno "rival" de Bravo en el arco catalán se ha convertido en un pilar del equipo que dirige Ernesto Valverde respondió con creces a la elección que tuvo que hacer Luis Enrique y que terminó con la salida del chileno.Ha pasado el tiempo y mientras el seleccionado nacional hoy es suplente en el Manchester City, el alemán goza jugando todas las competiciones, lo que nunca pudo hacer con el criollo presente en el cuadro azulgrana.La marcha del oriundo de Viluco no sólo le permitió a Ter Stegen quedarse con el puesto de estelar, también mejorar considerablemente su rendimiento. Al menos así lo explica un histórico del fútbol español."El crecimiento tiene que ver con mantener este estado de forma en el tiempo", sostiene Santiago Cañizares , seleccionado hispano por más de 10 años y multicampeón con el Real Madrid y el Valencia.Noticia relacionada Preparador de arqueros del Barça explica por qué se decidieron por Ter Stegen: "Bravo era excelente, pero Marc estaba brutal" Y en su argumento, que divulga el sitio Sport, también entra la salida de Bravo del Barcelona , la que se dio en 2016 y con el objetivo de que el alemán quedara como el número 1 del Barcelona "Desde la marcha de Bravo no tiene rival por la titularidad y eso le hace sentirse cómodo y solo tener rivales en los partidos. No en los entrenamientos dentro de tu propio equipo. Eso la ha generado una confianza inmensa" , detalla.Finalmente, Cañizares considera que Ter Stegen es actualmente "uno de los tres mejores porteros del mundo" y que "su rendimiento está siendo excelente".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi