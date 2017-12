/ SANTIAGO.- Con molestia, mucha molestia, reaccionó el arquero de Deportes Vallenar Carlos Julio, luego que Melipilla lograra el ascenso por secretaría a la Primer B, debido a la ausencia del elenco nortino en la repetición de la definición por penales en la Segunda División profesional.Noticia relacionada Sigue el bochorno: Deportes Vallenar no se presenta a la polémica definición y Melipilla asciende a la Primera BAl respecto, el golero señaló a Emol que "vi todo lo que ocurrió en La Serena y armaron un verdadero show, pues a la ANFP siempre le ha gustado figurar".Agregó que "ellos sabían que no nos íbamos a presentar a una nueva definición, por eso deberían haber organizado todo de otra forma, sin tanto ruido".Y sobre su polémico tuit donde escribió: "Un robo ante los ojos de todo Chile con bombos y platillo. Esto aún no acaba, la pelota no se mancha", el portero formado en la UC insistió que "me parece, claramente, que eso es lo que ocurrió acá. Todo el país está a favor de nosotros y solo unos pocos piensan distinto. Nosotros logramos en cancha el ascenso y existe un informe arbitral que es claro y que nos da como ganadores a nosotros. Eso se debe respetar…".Noticia relacionada Carlos Julio, el "Claudio Bravo" de la 2.a División a quien le lanzaron nueve penales en el torneo y no le marcaron ningunoConsultado por la presentación que está preparando el club ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), Julio sostuvo que "es lo más correcto que se debe hacer. Los abogados y la dirigencia están trabajando en eso, y esperemos que nos den la razón. Para mí, esto aún no ha terminado".Y fue más allá: "Si la resolución del TAS no está lista en los próximos días, el campeonato no debería comenzar la primera semana de febrero. Por eso, espero que la ANFP se ponga los pantalones y favorezca a los dos equipos, Vallenar y Melipilla, y los haga ascender a la B".Finalmente, el arquero del elenco campeón del Torneo de Transición de la Segunda División Profesional recalcó que "no tengo nada contra Melipilla, no es culpa de los jugadores, incluso tengo ex compañeros en ese equipo y algunos amigos, pero hay que ser claro que fuimos nosotros los que ganamos en cancha la definición por penales".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi