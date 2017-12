/ SANTIAGO.- En los últimos meses, Arabia Saudita ha dado ciertos pasos hacia la igualdad entre hombres y mujer es . Es así como en mayo el rey Salman bin Abdelaziz autorizó a que estas últimas puedan realizar gestiones sin el permiso de un tutor y cuatro meses después, en septiembre, el monarca levantó la prohibición para que puedan conducir vehículos.Este año también se anunció que se construirán tres estadios con zonas específicas para que asistan mujer es acompañadas de sus maridos, algo que no les estaba permitido.No obstante, las féminas sauditas aún enfrentan muchas restricciones en su vida diaria , como tener que cubrirse de la cabeza a los pies o no poder relacionarse con hombres que no sean sus familiares.Fueron precisamente las prohibiciones que todavía se mantienen para las mujer es, las que llevaron a la doble campeona mundial de ajedrez, la ucraniana Ann Muzychuk, a restarse del torneo internacional que esta semana se realiza en tierras sauditas . Esto a pesar de que su ausencia le significará perder los títulos que ganó el año pasado en Doha, Qatar."En unos poco días perderé mis dos títulos mundiales, uno por uno. Simplemente porque decidí no ir a Arabia Saudita", escribió Muzychuk en un post que publicó la semana pasada en su Facebook La campeona de 27 años continúa explicando que no está dispuesta a jugar con las reglas de alguien, así como tampoco a vestir una abaya (túnica larga) o a ser acompañada por un hombre si quiere salir. " En otras palabras, a sentirme un ser secundario ", complementó." Estoy lista para defender mis principios y omitir el evento , donde en cinco días esperaba ganar más de lo que gano en una docena de eventos combinados", sostuvo.Muzychuk agregó que aunque su decisión le significa un sentimiento realmente amargo, este no es lo suficientemente poderoso como para cambiar su opinión. "Lo mismo aplica para mi hermana Mariya y estoy muy feliz de compartir este punto de vista. Y sí, para aquellos pocos a los que les importa, ¡volveremos!", remató la campeona.Los seguidores de la ucraniana en la red social no se demoraron en alabar su difícil decisión . "¡Mi respeto por defender tus valores!"; "¡Tienes mi admiración por esta decisión! ¡Buen ejemplo para todos!" y "Lo siento por la pérdida. Al mismo tiempo, admiro tu fortaleza. Tú defendiste lo que creías", son algunos de los más de ocho mil comentarios que ha recibido su publicación .El campeonato en la modalidad "Rapid and Blitz" ("Rápido y relámpago") comenzó ayer y finalizará el sábado. Se prevé que entregará un récord de premios de 2 millones de dólares (unos 1.200 millones de pesos).Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi