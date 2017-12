/ SANTIAGO.- "Te están procesando, ¿sabías eso?", le pregunta el conductor del programa de televisión para el cual estaba brindando una entrevista. "No tengo idea", afirma evidentemente sorprendido. Así se enteró el técnico informático Diego Lagomarsino que acababa de ser imputado como "partícipe necesario" en el homicidio del fiscal argentino Alberto Nisman.En un fallo de 656 páginas, el juez a cargo del caso, Julián Ercolini, afirmó que "la muerte del persecutor no obedeció a un suicidio" sino que a un asesinato, y que el ex asesor del abogado -encontrado muerto a días de denunciar a la ex Presidenta Cristina Fernández por encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA- fue quien facilitó el arma que terminó con su vida.Noticias relacionadas Justicia argentina procesa a ex colaborador de Alberto Nisman como partícipe del homicidio del fiscal Ex colaborador de Nisman tras ser procesado: "No creo que lo hayan matado" "Tengo miedo de que se cometa una injusticia. El hecho de haberme imputado ya es una injusticia", dijo Lagomarsino tras ser notificado de que es el primer procesado por la muerte del fiscal. Hoy, en tanto, advirtió en entrevista con medios locales que a su parecer, el juez no camina por la tesis correcta. "Yo no creo que a Alberto lo hayan matado", dijo.¿Cuál habría sido su participación en los hechos? A continuación te contamos las claves del caso en contra del técnico informático.El vínculo Lagomarsino llevaba varios años trabajando como asesor cercano de Nisman, que investigaba la causa del atentado a la mutual judía que terminó con 85 personas fallecidas en 1994. Según las indagaciones, el técnico visitó dos veces al fiscal el sábado 17 de enero de 2015 , en su residencia en la acomodada zona de Puerto Madero. Se retiró de su vivienda al atardecer, presuntamente tras compartir un café. Entonces, el fiscal se preparaba para informar al Congreso de sus acusaciones en contra del Gobierno de Fernández.El domingo 18 de enero, Nisman fue encontrado muerto en el baño de su departamento, con un disparo en la cabeza y contusiones en el cuerpo. En el lugar, se encontró un arma Bersa calibre 22 , la misma que, según determinarían las pericias, disparó la bala que acabó con la vida del persecutor. Dicha arma tenía un dueño: Diego Lagomarsino , aunque no contaba con la autorización legal para portarla.Un arma amiga Según el fallo del juez Ercolini, Lagomarsino habría sido vital en el plan llevado a cabo entre las 20:00 horas del sábado 17 de enero de 2015 y las 10:00 del domingo 18 de enero de 2015. Durante ese lapsus de tiempo, una o más personas no identificadas habrían ingresado a la vivienda de Nisman, lo redujeron, lo drogaron y lo trasladaron hasta el baño de la habitación principal, donde se le habría dado muerte."Se vincula directamente con la intención del o de los autores materiales de disimular la muerte violenta de Nisman en un suicidio" Fallo juez Julián Ercolini El nivel de confianza entre el técnico y la víctima habría sido la clave para el "acceso tanto a la vivienda del fiscal como a sobrepasar a su custodia". Para el magistrado, la relación entre ambos iba más allá que el simple trabajo. "Trascendía los parámetros que podrían considerarse habituales dentro de una relación de jefe-empleado y menos aún de sometimiento cuasi patológico como lo mencionó el propio imputado".De hecho, Lagomarsino compartía la titularidad de una cuenta bancaria en el exterior con la madre y hermana de Nisman. Además, conocía la ubicación de las cámaras y la disposición del personal de seguridad.Debido a esta cercanía, él habría tenido el rol de ser quien "proveyera un arma amiga" , para que luego se pudiera dar paso a la "simulación de un suicidio". Así, aunque no fue autor material , su participación es considerada una "colaboración necesaria". "(Lagomarsino) tenía conocimiento de información a su respecto que habría ayudado al desarrollo de la logística utilizada por el o los ejecutores del hecho", para así, asegurar el resultado "final y poder obrar sobre seguro"."Me cagó la vida" La versión del imputado dista en gran medida del relato del juez y del fiscal a cargo del caso. Según la declaración de Lagomarsino, él habría mantenido diversas llamadas telefónicas con Nisman. En una de ellas, asegura, el persecutor le habría solicitado que le prestara un arma de fuego, argumentado que debía defender a su familia de posibles ataques. Previamente , el fallecido abogado había recibido amenazas de muerte como consecuencia de sus investigaciones. Así, la versión del técnico es que el fiscal le mintió, pues pretendía quitarse la vida .Después se escudó en la idea de que tenía una relación de "amo y esclavo" con él, y que incluso "me pedía la mitad de mi sueldo, durante 7 años años le di el 50% del sueldo porque me interesaba trabajar con él y además porque en el Estado es normal que ocurra eso". Sin embargo, dichas aseveraciones no tendrían sustento.Noticia relacionada Caso Nisman: Investigación ahora se centra en hombre que le dio arma y en sus custodios "Alberto Nisman me cagó la vida" , mencionó en radio Delta tras enterarse del procesamiento en su contra, asegurando además que tiene "terror" de ir preso por lo que considera "una injusticia". "Él no pensó que me iba a meter en el quilombo (lío) que me metió", enfatizó.Monitoreado pero no preso Tras su imputación, Lagomarsino no irá a prisión . Según la disposición del fallo, tiene prohibido salir del país, no puede tener pasaporte y no tiene permitido alejarse de su domicilio durante 24 horas sin aviso. Por ello, continuará utilizando un dispositivo de monitoreo GPS (tobillera electrónica) que se le instaló a principios de noviembre, por las indagaciones en su contra.Asimismo, quedó con un embargo de 15 millones de pesos argentinos (alrededor de 504,7 millones de pesos chilenos) y se ordenó el congelamiento e inmovilización de sus cuentas bancarias a excepción de su sueldo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi