/ El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , se enorgullece de poder comunicarse directamente con el público a través de su cuenta de Twitter , pero cuando se trata de resonar en esa plataforma, el expresidente Barack Obama todavía tenía una gran ventaja.Tres de los tuits de Obama estuvieron entre los 10 más retuiteados este año, mientras que ninguno de Trump alcanzó a estar en la lista, de acuerdo con el análisis de fin de año de Twitter publicado este martes.Un tuit de Obama , publicado en agosto en medio de la agitación alrededor del manejo que le dio Trump a las protestas racialmente cargadas en Charlottesville, Virginia, fue el segundo más compartido del año, según Twitter, con 1.7 millones de retuits.El mensaje muestra una foto de Obama mirando por una ventana donde se asoma un grupo de niños racialmente diversos con la cita de Nelson Mandela : "Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión"."No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion…" pic.twitter.com/InZ58zkoAm- Barack Obama (@Barack Obama ) 13 de agosto de 2017 Los otros dos tuits de Obama que llegaron a los 10 principales fueron mensajes de despedida de enero.En uno, el sexto en la lista, dijo: "Gracias por todo. Mi última petición es la misma que la primera. Les pido que crean, no en mi capacidad para crear cambios, sino en la de ustedes".Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe-not in my ability to create change, but in yours.- President Obama (@POTUS44) 11 de enero de 2017 El otro, que ocupó el puesto octavo, fue publicado la mañana del día de la posesión de Trump con el mensaje: "Ha sido el honor de mi vida servirles. Me hicieron un mejor líder y un mejor hombre".Pero Trump puede reclamar algunos hitos de Twitter. Fue el líder mundial y elegido de Estados Unidos del que más se habló en Twitter en 2017. La cuenta del vicepresidente Mike Pence , que hasta el 20 de enero perteneció a Joe Biden , fue segunda en la lista de las de líderes del país.Aún así, los seguidores de Obama son más del doble que los de Trump El expresidente tiene 97.6 millones de seguidores en @Barack Obama , mientras que su sucesor tiene 44.1 millones en @realDonald Trump . Incluso sumando los 21.3 millones de seguidores que Trump tiene en su cuenta oficial, @POTUS , su conteo de seguidores aún es inferior al de Obama El archivo de la cuenta oficial de Obama , ahora en @POTUS44 , tiene 15.3 millones adicionales.Y, en un recordatorio de que los políticos no siempre son tan importantes como creen, el tuit más retuiteado en 2017 fue un hombre que recibió 3.6 millones de retuits por un pedido a la cadena de comida rápida Wendy's de que le diera nuggets de pollo gratis.HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3- Carter Wilkerson (@carterjwm) 6 de abril de 2017 Récord de retuits le regala un año de nuggets gratis Trump acusa a Obama de intervenir sus teléfonos