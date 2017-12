/ Las exportaciones mexicanas avanzaron 9.7 por ciento anual entre enero y noviembre de este año , respecto al mismo periodo de 2016, según datos publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Este fue su mayor crecimiento en seis años y fue impulsado principalmente por una mayor demanda de productos manufactureros en el exterior, particularmente de Estados Unidos , el principal destino de las mercancías mexicanas.Hasta noviembre de este año, las exportaciones de la industria manufacturera sumaron 333 mil 304 millones de dólares y representaron 89 por ciento del total de las ventas al exterior.Además, registraron un crecimiento acumulado de 8.8 por ciento anual, con 12 por ciento en las automotrices y 7.1 por ciento en las no automotrices.Analistas han atribuido el favorable desempeño de las exportaciones al dinamismo en el sector manufacturero en Estados Unidos, que ha incentivado la demanda de productos mexicanos, pero también por un la incertidumbre en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y más recientemente por la depreciación del tipo de cambio.Las exportaciones petroleras acumularon a noviembre un crecimiento de 23.3 por ciento, mientras que las agropecuarias subieron 8.7 por ciento y las extractivas lo hicieron en 24.5 por ciento.Por el lado de las importaciones , éstas avanzaron 8.6 por ciento entre enero y noviembre, con un avance de 33.8 por ciento en las petroleras, impulsadas por la compra de gasolinas en el exterior, mientras que las no petroleras subieron 6.5 por ciento.Repunta 50 por ciento el déficit petroleroEl saldo de la balanza comercial acumuló un déficit de 10 mil 718 millones de dólares, monto 18.3 por ciento mayor al reportado entre enero y noviembre del año anterior.El saldo negativo se explica por la balanza petrolera, que arrojó un déficit de 16 mil 670 millones de dólares, que resultó 50 por ciento mayor al reportado en igual periodo de 2016.Por el contrario, en la balanza no petrolera se reportó un superávit de 5 mil 952 millones de dólares, que se compara favorablemente con la cifra negativa de mil 993 millones de 2016, y además es el primer saldo positivo en la balanza desde 1995.Se moderan exportaciones en noviembreEn las cifras mensuales, las exportaciones mexicanas moderaron su avance a 9.2 por ciento en noviembre, luego del repunte de 13.2 por ciento en el mes previo.El Inegi informó que las exportaciones petroleras subieron en el mes 44.7 por ciento a tasa anual, mientras que las agropecuarias lo hicieron en 5 por ciento y 2.2 por ciento las extractivas.Por su parte, las ventas al exterior de la industria manufacturera crecieron 7.5 por ciento, con un 11.6 de alza en las automotrices y de 5.3 por ciento en el resto.Exportaciones mexicanas recuperan fuerza en octubre y avanzan 13.2% Exportaciones mexicanas aumentan 3.4% en septiembreCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi