/ Contar con un vecino confiable, eliminar el exceso de follaje de árboles y no dejar a la vista objetos valiosos, son las algunas de las recomendaciones que entregó hoy la Fundación Paz Ciudadana , de cara a las vacaciones de verano.La organización comenzó hoy, junto a Enel, una campaña que busca diminuir la delincuencia en los hogares.El director ejecutivo de la fundación, Daniel Johnson, entregó 10 tips:1. Asegurarse de que puertas y ventanas estén en buen estado y queden bien cerradas. Si tiene un sistema de alarma recordar dejarlo conectado.2. Iluminar el exterior de la vivienda ojalá con luces blancas y sensor de movimiento. Dentro del hogar, la recomendación es el uso de temporizadores en lámparas, radios o TVs.3. Eliminar el exceso de follaje de árboles y arbustos para mejorar el control visual y vigilancia natural.4. Contar con un vecino de confianza que pueda mirar la casa de vez en cuando y pueda recoger la correspondencia.5. No dejar a la vista objetos valiosos.6. Retirar objetos que permitan escalar a la casa y herramientas que pudiesen ser utilizadas para facilitar el ingreso.7. Suspender la suscripción a diarios y revistas.8. Evitar compartir información detallada sobre vacaciones en redes sociales 9. Procurar estacionar los vehículos en lugares despejados y bien iluminados. Además, se recomienda bajar los objetos de valor y dejar el freno de mano activado. Bajar los documentos que acreditan su propiedad.10. Si pese a estas medidas se es víctima de un robo o asalto, no oponer resistencia y denunciar al 133 de Carabineros.