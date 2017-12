/ La designación se dio después de una reunión de Gabinete y el visto bueno del Senado diera a la nómina remitida por la comisión encargada de calificar los méritos.El nuevo comandante una vez asumido el cargo, indicó que uno de los ejes de su trabajo será la lucha contra la delincuencia, por lo que anunció que se potenciará los grupos de la Policía encargados de esta labor."La seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida y tarea de todos, la misma será una prioridad en mi gestión. Las cifras de inseguridad son una preocupación para nuestra institución, sin mebargo lo vamos a afrontar con profesionalidad y disciplina", manifestó.Mendoza ejercía el cargo de comandante departamental de la Policía de Tarija, puesto que ocupó desde marzo pasado. En últimos días medios de comunicación informaron que existe denuncias contra la autoridad policial por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, versión que fue rechazado por Mendoza, quien mostró un informe de la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna (Didipi) el cual señala que "no se registra investigación disciplinaria administrativa y/o caso aperturado actualizado hasta el mes de diciembre de 2017".Por su parte el Morales deseó éxito al nuevo comandante y le pidió dignifique la institución verde olivo . "Tiene la obligación ante el Estado, ante el pueblo, combatiendo los delitos, pero también seguir dignificando combatiendo problemas internos que se presenta",manifestó.#LTahora Presidente @evoespueblo : Qué lindo sería que los comandantes estén cinco años para que puedan consolidar los cambios.- Los Tiempos (@LosTiemposBol) 27 de diciembre de 2017Asimismo, fueron ascendidos a generales los coroneles DESP: Juan Walter Lizeca Torres, Agustín Max Moreno Valdivia, Santiago Delgadillo Villalpando, Ronald Edwin Sánchez Viscarra e Iván Vladimir Quiroz Vargas.De la Barra deja su cargo en medio de la polémica El comandante saliente, Abel De la Barra culminó su gestión en medio de la polémica por su presencia en la proclamación del presidente Morales en el acto por el Día de la Revolución Democrática Cultural en Cochabamba, el 16 de diciembe.De la Barra manifestó que se va satisfecho por el trabajo realizado en la Policía bajo su mandato, sobre todo en la recuperación la confianza de la población en la institución verde olivo y la lucha contra la inseguridad . Sin embargo, pidió disculpas si es que no cumplió las espectativas de la población y de sus camaradas."Hemos dejado los cimientos de la institucionalidad y nuevos paradigmas con la creación de direcciones nacionales, como la de descolonización", expresó De la Barra.Por su parte, Morales agradeció la labor de la autoridad policial saliente y consideró que un año de gestión de un año no es suficiente para que los comandantes para generar un "cambio" dentro de la institución.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi