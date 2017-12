/ El Ministerio Público tiene tres días para apelar la decisión del juez de San Estanislao (San Pedro) Crescencio Ocampos, quien ordenó la suspensión de la extradición del capo narco Jarvis Chimenes Pavão al Brasil que debía ejecutarse mañana."Para nosotros fue una sorpresa esto, ya que estaba todo para la extradición de Pavâo. Estamos analizando el nuevo panorama y las acciones a tomar desde la Fiscalía General del Estado", expresó el fiscal de Asuntos Internacionales Manuel Doldán a la 970 AM.Hoy Jarvis compurga su condena en nuestro país y según lo dispuesto por la jueza Lici Sánchez, el extraditable debía ser entregado mañana a las autoridades brasileñas para enfrentar tres causas. Sin embargo, un juez de San Estanislao hizo lugar a un pedido de hábeas corpus presentado por la defensa del narco para evitar la extradición. En su argumentación el magistrado alegó que se debe esperar un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La competencia del mismo está en duda."Estamos analizando apelar a esa resolución. Tenemos un lapso de tres días para presentar la apelación", refirió Doldán. "Aquí no hubo un cotejo de datos, hubo una medida directa de hábeas corpus. En teoría, en práctica y en derecho no debería ser así. Vamos a estar manejando en paralelo las acciones judiciales", agregó el agente del Ministerio Público.Ayer en contacto con la 730 AM el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Cristian Kriscovich, no descartó enjuiciar al juez Ocampos por la llamativa intervención que tomó en el caso Pavâo. Por su parte la abogada del narco, Laura Casuso, denunció que tanto su vida como la de su defendido corren peligro si se lo extraditan a Brasil. Responsabilizó de cualquier situación al presidente de la República, a quien tildó de "enemigo unilateral de Jarvis"." Ya estamos enterados de que Pavâo está viniendo para acá, no tiene más salida. Es solo cuestión de que se aproxime aquí y le matamos, y después usted dirá. Estamos en la dulce espera y su día está llegando y es eso lo que va a pasar con él ", son los supuestos mensajes que enviaron a la defensora y que ella misma los compartió.Mensajes para Pavâo y su abogada. Tu Email:Tu Nombre:Destinatario:Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi