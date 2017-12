BBV proyecta llegar a los $us 12.000 MM en títulos negociados

/ La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) prevé que el mercado bursátil cerrará el año con al menos $us 12.000 millones en títulos negociados, un monto similar al del año anterior y parecido al que se tendrá en la próxima gestión."Hasta el 13 de diciembre tenemos un monto negociado de $us 11.758 millones. Esperamos llegar a los $us 12.000 millones o 12.100 millones, prácticamente el mismo monto negociado en 2016", informó a La Razón el 16 de diciembre el gerente general de la institución bursátil, Javier Aneiva, durante la primera colocación de valores a través del Sistema Electrónico de Negociación (Smart).Esta emisión de títulos se realizó por un monto de Bs 160 millones para la empresa Crecer-BDP ST, una operación calificada por el ejecutivo como "histórica"."En 2018 vamos a tener un comportamiento como el que hemos registrado este año". Además, "tenemos la perspectiva de que en septiembre y octubre de la siguiente gestión terminemos" de implementar "la última etapa" del Smart. "A estas alturas del próximo año el ruedo físico también quedará en la memoria y las operaciones se realizarán desde las oficinas de las agencias de bolsa", agregó.En noviembre, la BBV puso en funcionamiento la segunda etapa del sistema, que permite la negociación en mercado primario.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi