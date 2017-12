/ El presidente Pedro Pablo Kuczynski ( PPK ) decidió el domingo último otorgar un indulto humanitario al ex mandatario Alberto Fujimori , quien permanecía preso en el penal de la Diroes por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, entre otros delitos.Pese a que el anuncio se realizó un día antes de Navidad, los efectos de esa decisión no se hicieron esperar. Los más directos al entorno de PPK fueron las renuncias de Alberto de Belaunde, Vicente Zeballos y Gino Costa a la bancada oficialista. Este último fungía de vocero titular.Además de este, ¿cómo se verá afectado PPK a partir del indulto a Alberto Fujimori" Para el politólogo Arturo Maldonado, la decisión de otorgar la gracia presidencial aísla a PPK del sector antifujimorista que lo apoyó en la segunda vuelta del 2016.El analista añade que este grupo trasciende a la derecha y a la izquierda y que ahora, para ellos, "la palabra del presidente está totalmente devaluada y no lo van a volver a apoyar"."Y a cambio no ha ganado mucho, porque no es que esos 10 congresistas de Fuerza Popular que no respaldaron su vacancia vayan a formar parte de su bancada o darle soporte a su gobierno", estimó.En la línea de un presunto pacto político alrededor del pedido de vacancia y el indulto a Alberto Fujimori , Maldonado sostiene que PPK "ha optado por salvar el día, pero no sé si logre salvar el mes o el semestre"."La crisis política estaba circunscrita al lado parlamentario, pero ahora la oposición a PPK no solo va a ser desde el Parlamento sino desde la calle. Las circunstancias en las que ha dado el indulto, en una fecha tan simbólica como la Navidad, genera una sensación de frustración y de ira", advierte.-El nuevo tsunami-El analista política Luis Nunes afirma que la figura de PPK también se verá afectada en la medida de cómo se recompongan las fuerzas políticas al interior del Congreso en los próximos días."Ese tsunami político se veía venir y afecta la imagen del presidente, especialmente después de este asunto de la vacancia que estuvo a punto de concretarse. Vamos a ver cuántas personas de la bancada de Fuerza Popular se alinean con PPK y cuáles más bien marcan distancia", refirió.Asimismo, el analista evaluó que, así como habrá movilizaciones ciudadanas a favor y en contra, el indulto a Alberto Fujimori también es un parteaguas al interior de su entorno, por lo que tendría que haber una recomposición del Gabinete Ministerial."El presidente necesariamente tiene que recomponer su Gabinete y ver cómo lo amplía y crea un gabinete de unidad nacional. Debería colocar a personas más alineadas con sus decisiones", recomendó.-En la otra orilla-Pero los efectos no solo apuntan al presidente. "Si esto es un tsunami político para PPK , también lo es al interior del fujimorismo", advierte Luis Nunes.Desde su punto de vista, "así como el objetivo de Kenji Fujimori era liberar a su padre de la cárcel, el objetivo de Alberto Fujimori sería tratar de recomponer esa hermandad de sangre entre sus hijos".Sin embargo, reconoce que "la liberación de Fujimori introduce un elemento de liderazgo en el fujimorismo muy puntual", porque hay quienes "siempre han apoyado lo que él hizo en su tiempo".Sobre cómo ello podría afectar a PPK , Arturo Maldonado infiere que "lo que más le convendría a PPK es que se termine de zanjar este lío entre facciones del fujimorismo" y que una de las dos respalde su gestión.MÁS EN POLÍTICA…Maritza García: "No hay ningún canje en el indulto a Alberto Fujimori" ► https://t.co/GrK76wuVaw pic.twitter.com/VzCVis6con— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 25 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi