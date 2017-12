/ Decano Arturo Yep plantea que sus colegas participen más activamente en fiscalización.27/12/2017Percy Buendía Quijandría [email protected] Es "sumamente importante" que la Contraloría General de la República aplique el control concurrente durante el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el Fenómeno El Niño Costero, sostuvo el decano nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, Arturo Yep Abanto. En declaraciones al Diario Oficial El Peruano, recordó que "la experiencia en la ejecución del gasto, que tiene muchas deficiencias, no solo ha llevado al país a obras inconclusas, sino también a proyectos sobrevalorados o ineficaces. Entonces, debe haber control concurrente porque el posterior no es suficiente". Yep manifestó que si bien existe la fiscalización de la Contraloría General de la República y de la sociedad civil, es "un error de concepción" que a su gremio se le haya convocado a participar solo en el segundo caso. "Los arquitectos no solo deben figurar como representantes de la sociedad civil, sino también en el control concurrente. En las plazas que ha convocado la Contraloría para esta labor no hay puestos para los arquitectos y realmente debemos participar desde un principio". Diferencias El decano explicó que existe una diferencia entre el control concurrente y el de la sociedad civil. "El primero participa directamente en la ejecución del gasto, mientras que el segundo ve de lejos el avance y no en forma directa, sino indirecta, y, por lo mismo, no tiene un reconocimiento ni una remuneración que lo comprometa. Es una suerte de control posterior, el de la sociedad civil". "Lo que nosotros decimos es que en el control concurrente deben también estar presentes los arquitectos, no solo los ingenieros", refirió Yep, quien reveló la necesidad de que se ponga atención a las recomendaciones técnicas de su gremio respecto al proceso. Se alcanzó un informe a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios", agregó. En ese contexto, sostuvo que todo proceso de reconstrucción debe contar con un plan maestro, que "es algo que no hemos escuchado ni de las autoridades ni específicamente de los funcionarios del Ministerio de Vivienda. Tampoco se lee del plan de reconstrucción aprobado". Experiencia "Basta mirar la experiencia chilena, que es un modelo ejemplar, porque permitió que se puedan identificar los proyectos que conforman la reconstrucción y permitió que se puede cumplir las metas de 220,000 viviendas porque ellos se plantearon este objetivo y lo lograron". El decano aconsejó también que no deben reconstruirse las viviendas en las zonas de riesgo. "No pueden contar con apoyo del Gobierno porque el subsidio estatal debe estar destinado a casas que se encuentran en zonas seguras". "Cuando las familias, las personas, se den cuenta que tienen la posibilidad de contar con una casa de mejor calidad, con mayor seguridad, no van a tener ningún inconveniente en pensar en reubicarse". Obras de infraestructura Para Arturo Yep, lo primero que tiene que hacerse cuando se habla de un plan de reconstrucción es que en este documento estén contempladas todas las obras de infraestructura que conforman la reconstrucción en esencia, entiéndase pistas, servicios de agua potable y alcantarillado, pero dentro de una visión de mayor seguridad, que se logra mediante la gestión de riesgo de desastres. Los trabajos tienen que estar pensados para soportar todo tipo de fenómenos naturales, aseveró.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi