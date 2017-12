/ 2017 cerró con el proceso de desmovilización y reintegro a la vida civil y política de la guerrilla más vieja del mundo. No ha sido ni será fácil, encontró serias resistencias en sectores significativos de la nación. Es razonable que ocurra, todo conflicto armado deja profundas heridas en la sociedad, difíciles de sanar.Lo más importante es que la violencia desaparezca de la patria y que la guerrilla avance rápido hacia la reincorporación a la vida civil y política. Nada mejor para la salud de la república que el fin de la guerra sea definitivo. Entre más rápido se supere el conflicto armado no internacional, mejor consenso se puede lograr. Esto lo confirma la división ante el acuerdo con las Farc.Tal división se tiene que superar, como se hace con las diferencias políticas en una democracia: con diálogo y amplia deliberación pública. Asimismo, se supera con propuestas políticas más allá de un acuerdo de paz y que tengan por finalidad que las instituciones políticas contribuyan a la salud de la república. No debemos seguir divididos por el acuerdo. Malo o bueno, hay libertad para calificarlo.Hay una realidad incontrovertible. Un movimiento armado desapareció. Recordemos las reflexiones del realista Maquiavelo, que en un libro, Discursos sobre la primera década de Tito Livio, refiriéndose a Lucio Léntulo, decía: "Afirmó que siempre había que defender la patria, con ignominia o con gloria pues si el ejército se salvaba, Roma tendría la oportunidad de vengar la ignominia, mientras que si moría gloriosamente Roma y su libertad estaría perdida".Muchas vidas se han salvado gracias al acuerdo de paz, malo o bueno, pero se han salvado. El 2018 tiene que ser el año de la lucha política por una mejor democracia en el país. Dejar atrás la guerra nos permitirá pensar en cómo mejorar las instituciones democráticas para que el bien común se consolide y sin corrupción ni desgobierno. "El bien común lo es todo", lo afirma Maquiavelo en la misma obra: "(…) lo que hace grandes a las ciudades es la tutela del bien común, no del interés privado. Y lo cierto es que las repúblicas son las únicas que miran por el bien común y todo lo subordinan a este propósito".Los intereses privados son respetables en su mayoría, pero las repúblicas son grandes por el propósito de luchar por el bien común. En el 2018 se nos abre una gran oportunidad para la deliberación política y seleccionar buenas propuestas para que el bien triunfe en la contienda electoral. Este es el debate central de la democracia.El 2018 no puede ser desperdiciado por la sociedad civil en discusiones que no tengan al bien común como eje de la deliberación política. La democracia se fortalece con la defensa y práctica de la democracia. Se requiere que, en la contienda electoral, se garantice la pulcritud, transparencia e igual trato a los partidos y movimientos, y que el lenguaje sea respetuoso y proactivo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi