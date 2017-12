/ Baby Power ® Siempre fundador Kids® Linda Searles se ha comprometido a un proceso de formación para dar a cada franquiciado el mejor trampolín para el éxito. Le entrenamos en sus propias instalaciones. Bebé poder para siempre Kids ofrece las ventajas que usted busca en una oportunidad de franquicia superior.¿Quieres la independencia para hacer crecer su propio negocio, pero también quieren invertir en un modelo de negocio probado – y en un mercado con gran potencial de crecimiento. También necesita saber que puede contar con todo el entrenamiento y el apoyo continuo que necesita para tener éxito. Para aprender cómo usted puede abrir una BEBÉ poder para siempre KIDS negocio en su área rellenar el formulario de plomo en esta página.Los siguientes son algunos de los principales beneficios de la propiedad: Los siguientes son algunos de los principales beneficios de la propiedad: Mercado objetivo (programas de bebé Power ®) no dirigido comúnmente por otras empresas interesadas en la infancia (6 mos.-3 años) (programas Kids® Por Siempre 3 años a seis años) El estilo de vida de negocios – horario de clases flexiblesPoco frecuentes apoyo del fundador como nueva franquicia está aumentando la evolución programas para niños – programas multifacéticos que desafían los aspectos emocionales, intelectuales y físicas de los niños; programas evolucionan a medida que el niño crece Programas de enriquecimiento de padres e hijos – padres que participan en la experiencia del niño práctico flexibles o de no intervención enfoque de gestión.Seis fuentes de ingresos: Bebé Programas Power ®, (6 meses – 3 años) siempre Kids® Programas (3 años – 6 años) fiestas de cumpleaños, gimnasio abierto, de dos horas de la gota Programas Off 3- 6 años, el programa de enriquecimiento preescolar, y productos (música, juguetes y libros para colorear)Una inversión de 85 $ – $ 120,000 (incluye cuota de franquicia, equipos de construir, 5.000 postales para la comercialización, el sitio web en el sitio principal).Perfil de franquiciaInversión total: 85.000 $ – $ 120,000Inversiones en efectivo: $ 25,000Tipo de actividad: FranquiciasEn el mercado desde: 1973Financiación: NoLa formación y mantenimiento: SíFuente FranquiciasEn Miami Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi