/ El partido político Alianza para el Progreso ( APP ) se pronunció este martes en contra del indulto humanitario y derecho de gracia otorgados al ex mandatario Alberto Fujimori por parte del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en víspera de Navidad."El partido político muestra su absoluto rechazo al indulto del ex presidente Alberto Fujimori. APP apostó por la gobernabilidad del país bajo la convicción de hacer respetar valores democráticos y justicia", mencionó el partido político a través de un comunicado."Sin embargo, hoy compartimos la decepción e impotencia de millones de peruanos ante este pacto infame entre el señor Pedro Pablo Kuczynski y el fujimorismo", acotó.Por ello, APP sostiene que sobre la base de intereses particulares, se constituye "una oscura alianza política" para dejar impune a quien ha cometido delitos y crímenes que hoy, de manera "insultante", son calificados como "excesos y errores".La agrupación liderada por César Acuña Peralta señaló también que se solidarizan con las familias de las víctimas de la gestión de Alberto Fujimori , "que han visto pisoteadas su dignidad y esperanzas de justicia"."Nos comprometemos a acompañarlos en su nueva lucha para exigir ante todos los fueros correspondientes la reversión de este indulto y defender con firmeza los derechos humanos", manifestó APP .Finalmente, el partido político señaló que la reconciliación no pasa por "convertirse en rehén de una fuerza política", sino que esta empieza por pedir perdón sincero y garantizar justicia sin privilegios.MÁS EN POLÍTICA…#AlejandroAguinaga : Salud de #AlbertoFujimori muestra "pequeño retroceso" ► https://t.co/sehVIAgW4c pic.twitter.com/arVMHZCHmb— Política El Comercio (@Politica_ECpe) 27 de diciembre de 2017Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi