/ Un juego de palabras, entre la expresión Hurrycane (huracán, en inglés) -que caracteriza su fútbol- y su nombre de pila -Kane-, hacen del jugador inglés H arry Kane el hombre sensación de final de temporada en el fútbol mundial.Todo porque ayer, tras marcarle tres de los cinco goles con los que su equipo, el Tottenham, doblegó 5-2 al Southampton en el tradicional "Día de las cajitas" (Boxing day) de la Liga Premier, completó 56 goles y se convirtió en el máximo artillero del llamado año natural (enero a diciembre).Kane presenta el mejor ratio gol/partido: 52 juegos para marcar 56 goles; el mediático Lionel Messi , quien le siguió en la tabla, invirtió 64 duelos para sus 54 anotaciones.Estrella de Inglaterra y del Tottenham, acaba así 2017 como el mayor goleador de la temporada en los grandes campeonatos, teniendo en cuenta los tantos logrados con la Selección y su club y superando también a otro emblema del balompié: Cristiano Ronaldo , quien se quedó con 53. Messi y Cristiano han dominado el fútbol durante mucho tiempo. El simple hecho de ser comparado con ellos es algo grande para mí. Me da confianza para el próximo año", admitió el héroe del día a la televisión Sky Sports.También estableció un récord anotador en un año natural de la Premier League, dejando atrás los 36 que tenía Alan Shearer, desde 1995. Kane marcó 39 en la Liga este 2017.Cuenta su historia que firmó su primer contrato profesional con el Tottenham en julio de 2010. Nacido el 28 de julio de 1993, Kane es un espigado atacante inglés de 1.88 metros de estatura y 76 kilogramos de peso. Registra 23 juegos internacionales y varias convocatorias a Selección.El fútbol es su vida, de ahí que como señalan los distintos medios europeos, es un chico que prefiere jugar al golf, en los ratos libres, a meterse a los pubs o discotecas.Su trayectoria en la Selección Inglaterra la inició con una convocatoria a la Sub-17 (juvenil) en 2010 cuando empezó a vislumbrar su poder goleador frente a los arqueros.Víctima de discriminaciones en su época de estudiante en colegio, salió adelante gracias al apoyo de sus padres.La última gran sensación de Inglaterra es Kane, un jugador sensacional en la división de honor, en cuyas dos últimas temporadas se proclamó máximo anotador y único inglés incluido en la lista de candidatos al Premio The Best al jugador de la Fifa de 2017."En todo momento persigo el objetivo de progresar y ser el mejor. Sigo intentándolo constantemente", contó recientemente a la publicación Fifa.