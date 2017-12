/ ¿Qué ha pasado en la vida de José María González Trujillo, ‘Zorrillo’, después de separarse de Míster Black? Además recibir uno que otro reconocimiento en diferentes festivales de acordeón y de vallenato de la región, el talentoso acordeonero estuvo trabajando en pro de conformar una agrupación vallenata, la que nos presenta orgullosamente."Mi principal motivación de retirarme del grupo de Míster fue tener el mío de vallenato. Cuando me separé de él, me hicieron varias propuestas pero me mantuve con el objetivo claro, de hecho me tomé el tiempo de escoger a mi compañero de fórmula", comenta emocionado el músico.Arrancan de cero La agrupación con la que Zorrillo regresa a los escenarios lleva por nombre Z3, así decidió llamarla después de tanto pensarlo y luego que un sueño le reflejara algunas pistas para escogerlo. "Duré un buen tiempo pensando en cómo bautizaría al grupo y soñé que en la derecha estaba Carlos Mario, en el medio yo y a mi izquierda otro artista, que espero pronto vincular a la agrupación", expresa Zorrillo.Z3 es integrado hasta el momento por el reconocido acordeonero y por Carlos Mario Simancas, un cantante "relativamente nuevo", como cuenta el músico, y espera incluir a un artista que sea experto en el género urbano para no descuidar a ese público. "No quería a alguien reconocido para que me acompañara en esta aventura.En un festival en Arjona conocí a Carlos Mario y vi su buen desenvolvimiento en tarima. Lo estudié bastante y cuando le hice la propuesta no lo podía creer", revela Zorrillo, quien ya se encuentra trabajando en el primer sencillo con el que Z3 hará el debut musical.Con la tutoría de R8 Zorrillo confiesa que el reconocido acordenero Rolando Ochoa ha sido fundamental en este proceso, pues ha estado apoyándolo en todo. "El tema que lanzaremos ya como Z3 lleva por nombre ‘Vuelve’, fue escriba por el maestro Rolando y ya estamos ultimando detalles. Viajé a Valledupar a pulir cositas", manifiesta el acordeonero, quien además afirma que antes de que termine el 2018 escucharemos esta nueva propuesta con la que seguramente bailaremos.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi