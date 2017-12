/ A través de una emisión televisada, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ofreció un mensaje a la Nación la noche del domingo 24 de diciembre después de que otorgara el indulto humanitario al exmandatario Alberto Fujimori ."No nos dejemos llevar por el odio, no paralicemos nuestro país, pasemos esta página y trabajemos juntos por nuestro futuro, que es, jóvenes del Perú, su futuro", señaló tajantemente Pedro Pablo Kuczynski .Sin embargo, la gran pregunta del millón era: ¿desde dónde emitía aquel mensaje a la Nación PPK" Y la respuesta no es otra que desde su hogar en Cieneguilla , desbaratando la posibilidad de que haya sido desde su casa en San Isidro, según manifestó la periodista Juliana Oxenford , conductora del noticiero '90 Central'.La falta de seguridad en las inmediaciones de la casa de PPK así como la ausencia de sus vehículos de resguardaron fueron dos de las razones que consolidaron la idea primaria que el presidente pasó Noche Buena en Cieneguilla , señaló con firmeza Juliana Oxenford .Es más, Juliana Oxenford indicó uno de los patrulleros instalados en las afueras de la casa de PPK cerró el pase a los hombres de prensa en Cieneguilla .VideoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi