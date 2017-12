/ Desde anoche, el Negro", como se le dice de cariño a Jorge Almirón, se empezó a contagiar del fervor que hay en Antioquia por el equipo que desde hoy empezará a dirigir en propiedad: Atlético Nacional.Un grupo de periodistas, sumado a diferentes hinchas, aguardaron por su arribo al aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, en vuelo de la aerolínea Copa Airlines, que tuvo escala en Panamá.El argentino, de 46 años de edad, y reciente subcampeón de la Copa Libertadores con el club Lanús, estará desde horas tempranas en la sede del equipo en el municipio de Guarne.Allí, como lo confirmaron voceros del club, hará su presentación oficial con los medios a partir de las 11:00 a.m. –tendrá una duración cercana a los 30 minutos–, y además estará reunido, gran parte del día, con los dirigentes del elenco que fue campeón del primer semestre en Colombia, con quienes empezará a definir qué jugadores le gusta para reforzar la escuadra y quiénes definitivamente saldrán de la institución.En charla con Andrés Botero, presidente de Nacional, expresa que aunque el nombramiento del timonel se conoció el pasado 19 de diciembre, este empezó a trabajar de inmediato en el esquema que quiere para estar, como lo afirma, a la altura de uno de los clubes más importantes del país y el continente."Él ya lleva varios días revisando y analizando todo el equipo. Le enviamos videos, y cuando esté aquí y nos sentemos con él, nos va a decir lo que va a necesitar", dijo Botero, en referencia a las contrataciones.En días recientes, en Paraguay, donde estuvo presente en el sorteo de la Copa Libertadores, y en charla con los medios internacionales, Almirón mostró su complacencia, como también responsabilidad de llegar al único equipo del país que ha conquistado dos veces la Copa Libertadores (1989 y 2016)."Conozco a Nacional, uno como entrenador siempre sigue a los equipos que le gustan, y me empezó a gustar desde que vi cómo Osorio (Juan Carlos) lo hacía jugar. Después siguió el proceso con otros entrenadores. Aún hay algunos referentes del último logro de Libertadores", aseguró Almirón."Espero reforzar bien el equipo, me gustaría contar con Iván Marcone (volante central), y estar a la altura porque va a ser muy competitiva la Copa y el torneo colombiano, en el que también hay muchos elencos fuertes. Espero representar bien a un club tan grande".Hasta que no se sienten a dialogar con el adiestrador, en Nacional no darán nombres de refuerzos o traspasos a otras escuadras. Mientras tanto, en medios paraguayos continúan las especulaciones sobre la llegada a ese fútbol del volante Macnelly Torres , que tiene aún dos años de contrato con los verdolagas. Leonel Álvarez lo quiere en Cerro Porteño, club que dirige.Además, en las redes sociales sonó fuerte el retorno de jugadores como G iovanny Moreno y Camilo Zúñiga , pero ya será el "Negro" Almirón quien despeje las incógnitas sobre los refuerzos del elenco cuya tarea central será la de recuperar el protagonismo que cedió en el segundo semestre del presente año .Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi