/ Comisión de Gracias Presidenciales trabaja con reserva, autonomía y sin presiones, recalca.27/12/2017El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjudh) reafirmó que se actuó con veracidad y apego a las normas en el proceso de indulto humanitario concedido al expresidente Alberto Fujimori Fujimori, y aseguró que en ningún momento hubo una negociación. El titular del sector, Enrique Mendoza, afirmó en RPP que "en ningún momento ha habido insinuación de parte del Presidente ni al que habla ni tampoco a la comisión o alguna otra persona del Ministerio de Justicia. Por eso estamos tranquilos con el procedimiento, tal como se ha seguido". Resaltó "la actuación legal de las partes que han intervenido en este proceso". El portafolio, en tanto, precisó que la mañana del 21 de diciembre publicó en su cuenta oficial de redes sociales : "El informe médico no está en el Minjusdh ni en la Comisión de Gracias Presidenciales. Por lo tanto, dicho documento que circula en redes no existe para el sector". Es decir, agrega, se refiere a los documentos citados y no al expediente de indulto. Expediente Detalla que uno de los 45 pedidos de gracias presidenciales a favor de Alberto Fujimori en el 2017 fue presentado el 11 de diciembre, con la firma del exmandatario ante el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). El 18 de diciembre, el director del Establecimiento Penitenciario Barbadillo remitió ese expediente a la Secretaría Técnica de la Comisión de Gracias Presidenciales, que advirtió la ausencia de documentos de carácter médico y procedió a requerirlos al Ministerio de Salud (Minsa). El 22 de diciembre, el Minsa envió los documentos completos para que continuara el trámite. Tras evaluar el pedido, la comisión recomendó la concesión del indulto y derecho de gracia por razones humanitarias. El sector recalcó que "la Comisión de Gracias Presidenciales actúa con reserva, en estricta autonomía y sin presiones de ningún tipo". Sobre la reserva del expediente, Mendoza dijo que "se presentan más de 300 pedidos al año y no publicitamos ninguno porque son reservados", debido a que contienen información "personalísima" que debe ser protegida, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales. Ante una eventual denuncia constitucional contra él y la jefa del Gabinete, sostuvo que "si se diera el caso, será necesario dar las razones y los sustentos".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi